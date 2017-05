Protestas y apoyos a Cristina en Bruselas

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner fue recibida ayer en el Parlamento europeo por simpatizantes pero también por detractores, los que colocaron una pancarta en la que la tildaron de "corrupta", durante su disertación junto a los partidos españoles Podemos e Izquierda Unida. "Korruptos welcome", decía el cartel que exhibió un grupo de personas que ingresó al Parlamento cuando exponía la exmandataria.En ese momento, simpatizantes de la exjefa de Estado los echaron del lugar, al grito de "fachos" y "fascistas". El episodio se produjo durante la participación de Cristina Kirchner en el panel denominado "Capitalismo y neoliberalismo. La crisis democrática. La experiencia sudamericana", ante miembros del cuerpo legislativo e invitados especiales.La expresidente continuará hoy su gira europea con otra jornada en Bruselas, donde se reunirá con el excandidato a presidente de Francia Jean-Luc Mélenchon.CONTRA MACRI PORFALLO DE LA CORTEEn la sede del Parlamento europeo en Bruselas, Cristina volvió a apuntar contra el Gobierno de Mauricio Macri por el fallo de la Corte Suprema que avaló el 2x1 para represores y resaltó que "al menos en sus principales resortes, el Poder Ejecutivo maneja al Poder Judicial"."El fallo de la Corte Suprema, conocido popularmente como el 2x1, permitirá recuperar la libertad a más de 700 genocidas condenados por delitos de Lesa Humanidad. Frente a esto esta misma Corte Suprema no se pronuncia y demora el recurso que le llegó sobre la libertad de la dirigente social Milagro Sala, presa injustamente acusada de crímenes que no cometió y sometida a un poder feudal en su provincia sin que ningún tribunal mueva un dedo", se quejó Cristina Kirchner.