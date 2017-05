7.938 Santafesinos ya tienen préstamo Argenta

La ANSeS Región Litoral, informó en la víspera que, a partir de la implementación de la nueva modalidad del programa Argenta, del 5 de abril al 6 de mayo se otorgaron 7.938 préstamos a jubilados y pensionados santafesinos, por un monto total de $248,91 millones.Las nuevas características del programa permiten que los jubilados y pensionados puedan solicitar un monto que va desde $5.000 a $60.000, a devolver en 12, 24, 48 o 60 cuotas. Incluso un jubilado que cobra la mínima ($6.394) puede acceder al monto máximo ofrecido.Uno de los requisitos contempla que la relación cuota/ingreso no supere el 30% de los ingresos netos mensuales. Por otro lado, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 24%, independientemente de la cuota elegida.Vale recordar que el préstamo se deposita directamente en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social del titular, quien puede extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio sin costo adicional.En tanto que, a partir de la implementación de la nueva modalidad del programa Argenta, del 5 de abril al 6 de mayo se otorgaron 110.609 préstamos a jubilados y pensionados, por un monto total de $3.461,03 millones en todo el país.Del total de créditos, la mayoría (63.800) optó por la devolución en 60 cuotas, seguido por aquellos que eligen las 40 cuotas (31.839).Para gestionar el préstamo, el titular de derecho debe solicitar un turno previo a través del sitio web, www.argenta.anses.gob.ar, opción Quiero mi préstamo, o bien, desde la línea gratuita 130.El día del turno los jubilados deberán: * Presentarse con Documento de Identidad en la oficina de la ANSES asignada. * Elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas, siempre que tenga cupo disponible y que la relación cuota/ingreso no supere el 30% de los ingresos netos mensuales. * Firmar la solicitud del préstamo.Es importante tener en cuenta que el dinero será acreditado en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social, es decir, en la cuenta donde cobra habitualmente el haber previsional, en un plazo no mayor a los 4 días hábiles desde la aprobación del préstamo.