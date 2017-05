Cartelera de Novedades

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de $ 7.266, mensual abril todas las terminaciones de documento y documentos terminados en 1, cobran a partir del 10 de mayo; en 2, del 11; en 3, del 12; en 4, del 15; en 5, del 16; en 6, del 17; en 7, del 18; en 8, del 19; y en 9, del 22 de mayo.* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de $ 7.266, documentos terminados en 0 y 1 inician el pago el 23 de mayo; en 2 y 3, el 24; en 4 y 5, el 26; en 6 y 7, el 29; y en 8 y 9, a partir del 30 de mayo.* El Club de Abuelos Unidos realizará una cena y baile, el sábado 27 de mayo, en sus instalaciones de Casabella y Chacabuco, con la animación de “Cuarta Generación”. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 - 450715 – 436267 – 434008 – 570958.* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 20 de mayo con la animación de "Fabián y Javier". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales de Rafaela, con sede en Bv. Lehmann 570, dio a conocer la constitución de su nueva Comisión Directiva, renovada en Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de marzo último.Por decisión de los socios ha quedado integrada de la siguiente manera, con un mandato de dos años: presidente, Haide Laly Lertora; vicepresidente, Néstor Pioli; secretaria, Lilian Gómez de Hein; prosecretaria, Delia Bellot; tesorera, Ana María Scarafía; protesorera Ilda Barale; vocales titulares, Martha Ruiz de Rossi, Celina Martinoli, Teresa Rosetti, Delia Fernández; suplentes, Clide Marcón de Pioli, Diana Costa, Graciela Ramos, Lucia Bruno de Garetto; síndico titular Mirian Birchner; suplente, Angélica Pirola de Forni; revisores de cuentas, Julio Gayol; suplentes, Norma Ortiz de Vimo.* Es una prestación de carácter vitalicio que otorga ANSéS a las personas mayores de 65 años, que no cuentan con ningún otro beneficio. No genera derecho a pensión. Quienes accedan a este beneficio, obtendrán la cobertura y servicios de PAMI y podrán acceder al cobro de las siguientes asignaciones familiares: por hijo, por hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual. Los titulares podrán seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes, que le permitan acceder luego a una jubilación ordinaria. El monto a cobrar es el equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualizará dos veces al año por la Ley de Movilidad.