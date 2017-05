Vigo y la Comunitaria, en el Consejo Consultivo

Este martes al mediodía, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, tuvo lugar una nueva reunión del Consejo Consultivo Social de la ciudad.El orden del día incluyó la presentación de Diego Vigo, flamante titular de la Fiscalía Regional N° 5 del Ministerio Público de la Acusación, con sede en Rafaela; y se compartió además información sobre la radicación de la Policía Comunitaria en el sur de la ciudad.Estuvieron presentes el intendente municipal Luis Castellano; el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, junto a concejales; el jefe de Gabinete del gobierno local, Eduardo López; Néstor Seffino, presidente de la Federación de Entidades Vecinales; el fiscal regional Diego Vigo y Mario Miretti, de la Fiscalía Regional; Adrián Rodríguez y Javier Gorosito, jefe y comisario inspector respectivamente de la Unidad Regional V de Policía; y Andrea Sleive en representación de la Red de Prevención de Adicciones, entre otros."Como es costumbre en este espacio, las nuevas autoridades que asumen en la ciudad son presentadas en este ámbito, para ser conocidas por todos y para responder consultas e inquietudes de los representantes de la sociedad civil aquí convocados", explicó Delvis Bodoira en el inicio de la reunión.En ese sentido, el nuevo fiscal regional Diego Vigo sostuvo que, "me parece muy importante estar presente aquí, para conoceros y que me conozcan". En tal sentido, destacó la conveniencia de "tener mayores chances de interpretar cuáles son los conflictos a los que nos enfrentamos a través del diálogo con distintos operadores sociales e institucionales, tanto públicos como privados". Asimismo, subrayó que, "las puertas de la Fiscalía están abiertas" para la atención de las demandas, tanto de la comunidad como de las entidades intermedias."Veo una clara predisposición de la Fiscalía en trabajar conjuntamente con las instituciones, y debemos remarcarlo, porque ello no siempre sucede en otros ámbitos de la Justicia; para nosotros, que la Justicia trabaje junto con las entidades intermedias y otros poderes del Estado, es fundamental para buscar soluciones a los problemas de seguridad que padecemos en Rafaela", señaló el Intendente al hacer uso de la palabra."Creo que la Justicia -siguió- no debe cumplir una función solamente punitiva, sino que también, a mi entender, a través de sus fallos, debe contribuir a una tarea preventiva", prosiguió la máxima autoridad municipal. Luego, dirigiéndose directamente al fiscal, agregó: "aquí vas a encontrar una variedad de voces provenientes de distintos lugares y sectores de la ciudad, de diferentes miradas, que indudablemente serán muy útiles; la experiencia que se intercambia en este Consejo Consultivo será de gran ayuda a la Fiscalía". Asimismo, el titular del Ejecutivo destacó, "la predisposición plena de trabajo articulado" del anterior fiscal, Carlos Arietti, y de Mario Miretti, que continúa cumpliendo funciones en la dependencia.Luego de estas apreciaciones, tuvo lugar una serie de preguntas por parte de los presentes al fiscal, a las que este respondió puntualmente.A continuación, el jefe de Gabinete, Eduardo López, presentó detalles de la propuesta de traslado de parte de la Policía Comunitaria que actualmente opera en el norte de la ciudad, a barrios del sur."En un inmueble que es propiedad del municipio, ubicado en el sur de la ciudad, introdujimos reformas arquitectónicas para poder albergar una nueva dependencia de la Policía Comunitaria", explicó el funcionario. "La inversión ronda los 300 mil pesos y es asumida por el municipio", aclaró.En principio, el accionar de los agentes abarcará los barrios Villa Podio, Fátima y llegará incluso hasta el 2 de Abril. "Hay mucho tránsito de personas en toda la zona", precisó López, haciendo alusión a la ciclovía y espacio verde existentes en el lugar."El traslado -siguió- de parte de los agentes a este sector contribuirá a equilibrar la prevención entre el norte y el sur de la ciudad", subrayó el jefe de Gabinete, quien además precisó que una sección del inmueble refaccionado albergará a la Policía Comunitaria, y otra será destinada a equipos preventivos municipales, que realizarán labores de atención, contención y acompañamiento a víctimas de delitos: "El Estado debe estar presente también en la asistencia a personas que han sufrido diferentes situaciones delictivas", afirmó.López informó además, que está pendiente la firma del convenio de comodato correspondiente con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, para que la Policía Comunitaria pueda comenzar a trabajar oficialmente en el mencionado espacio.