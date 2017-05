Se viralizó en las redes un intento de secuestro

En la jornada de la víspera, a través de whatsapp y las redes sociales, circuló intensamente una versión sobre que un hecho de secuestro que habría tenido como víctima a una adolescente, había ocurrido en nuestra ciudad frente al Balneario Municipal.Incluso dependencias policiales, según se pudo conocer, tenían dudas o no daban demasiado crédito a la versión, por lo que al finalizar la jornada aún no se sabía, si lo dicho tenía asidero en un hecho real, o por lo contrario era producto de la imaginación, o de una “psicosis” como suele ser calificado este tipo de delitos en los últimos tiempos, más aún si ocurriese en una ciudad del interior como la nuestra.Esto no descarta que el hecho en cuestión con la menor de edad podría haber ocurrido, pero no con la finalidad de un secuestro, pero sí de una relación no consentida o de un intento de violación, lo cual no se pudo certificar en las fuentes en que abrevó este Diario.El audio de whatsapp era escueto, pero daba algunos datos, que reproducimos a continuación.Una voz masculina que se oía en el mismo, decía lo que transcribimos: “Hoy (por ayer) a la tarde, un tipo quiso subir a una nena de unos 13 años y le pegó con algo en la cabeza, no sé si era un palo o qué. Y la quiso violar, pero lo que sabemos es que no la pudo violar ni nada pero le pegó un 'guachazo' en la cabeza a la nena que había salido del gimnasio [en el parque Balneario], pero gracias a Dios no la pudo tocar. [El vehículo] era una Kangoo blanca con los vidrios polarizados. Así que hay que tener cuidado por las dudas, si vos tenés hijos y los llevás a la escuela para que los pases a buscar vos y no mandes a nadie, porque hace rato anda esa camioneta por acá”, decía el audio escuchado en la red social.Con la intención de chequear la veracidad de la información, desde esta Redacción se consultó a fuentes reservadas, quienes confirmaron que a las 15:50 de la víspera se recepcionó un llamado en el servicio de Emergencias, desde la intersección de calles Providenti y Av. Santa Fe -enfrente al Parque Balneario- donde solicitaban la presencia de una ambulancia ya que una joven de 13 años, habría hecho referencia a un supuesto “abuso sexual”. No pudiéndose confirmar la consumación o no del hecho referido.Lo cierto es que más allá de “psicosis” o no, lo recabado extraoficialmente, más la versión que recorrió toda la jornada las redes sociales, dan crédito a suponer que un hecho igual o semejante al descripto, podría haber ocurrido; aunque nada se pudo confirmar oficialmente ni hubo ningún tipo de comunicación de las autoridades de seguridad certificando lo dicho.En la intersección de calles Aconcagua y Santa Fe, el municipio cuenta con cámaras de videovigilancia que transmiten sus imágenes al Centro de Monitoreo Urbano, por lo que si desde la dependencia municipal se revisan las imágenes hacia ese horario, quizás podamos tener mayor certeza sobre la verdad de lo realmente ocurrido.