El pendiente y la séptima

El Fútbol de Liga Rafaelina no se detiene. Este miércoles estarán jugando Argentino de Humberto y el Deportivo Ramona, el postergado por lluvia y así cerrarán la 6ª fecha del Apertura de la Primera A, y también se pondrá en marcha el 7° capítulo con dos adelantos.Todo el programa:21:30 hs Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado, 22 hs Unión vs Florida, 22 hs Arg. Humberto vs Dep. Ramona;22 hs Ben Hur vs La Hidráulica;14:30 hs Atlético de Rafaela vs Brown, Libertad vs Humberto; 15:30 hs Ramona vs Quilmes, Peñarol vs 9 de Julio.Atendiendo a los antecedentes del año pasado tras el encuentro disputado entre 9 de Julio y Peñarol (con heridos de arma de fuego), los dirigentes de ambas instituciones se reunirán con la policía para programar el operativo de seguridad.La cuarta de la primera fase también tendrá adelantos. Viernes 22 hs Atlético (MJ) vs Bochazo, Santa Clara vs Vila. Domingo 12:30 hs Zenón Pereyra vs Talleres (MJ). En lo referido al segundo grupo liguista, se definió que se jugará el feriado del 25 de mayo, adelantando así una fecha.