Alain Delon anuncia el fin de su carrera

PARIS, 10 (AFP-NA). - "No libraré más combates de la cuenta". Alain Delon, de 81 años, leyenda del cine francés y europeo, anunció que pondrá fin a su carrera tras una última película y una obra de teatro."Tengo la edad que tengo. He hecho la carrera que he hecho. Voy a cerrar el ciclo con una película y una obra de teatro magníficas. No es el final de una vida, sino el de una carrera. Al haber organizado competiciones de boxeo, he visto hombres que lamentaban haber hecho más combates de la cuenta. ¡No será así!", dijo el martes a la AFP este actor admirado por su instinto y carisma.Delon ha participado en unos 80 filmes en 50 años de carrera y ha sido dirigido por los grandes cineastas (Melville, Visconti, Losey, Antonioni...). Sus papeles en "Rocco y sus hermanos", "La piscina" y "El gatopardo", entre otras películas, marcaron generaciones de cinéfilos.A fines de año, Delon rodará una película bajo la dirección del francés Patrice Leconte. "Será una bella historia de amor. Todavía no hay título, pero mi personaje se parecerá un poco a mí en la vida: un hombre de mi edad, caprichoso, iracundo, pero que descubrirá el amor antes de partir".Protagonizará la cinta, que saldrá en 2018, junto a Juliette Binoche y Delon confió en que sea seleccionada en Cannes, "para volver y despedirse" del mayor festival de cine del mundo."Tras esta última película, acabaré mi carrera con una magnífica obra de teatro escrita por mí mismo, El crepúsculo de una fiera, de Jeanne Fontaine".Delon rodó su última película "Astérix en los Juegos Olímpicos", en 2008.Su popularidad mermó en los últimos años, especialmente por sus posiciones a favor del partido ultraderechista francés Frente Nacional, la pena de muerte o sobre la homosexualidad, que calificó de "contranatural".Con frecuencia saca a subasta sus colecciones de arte, autos y grandes vinos: "Prefiero dejar dinero a mis hijos", explicó.