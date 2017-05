Hay play offs en el Preparatorio

El torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol ya tiene todas las llaves de play offs de cuartos de final. Anoche se disputaron los dos encuentros correspondientes a la última fecha de la etapa regular en la Zona B y de tal modo se pudieron conformar los emparejamientos.En Sunchales, Libertad derrotó a 9 de Julio por 91 a 65 y mantuvo su invicto. En tanto, en Villa Rosas, Peñarol y Atlético volvieron a animar un duelo muy parejo, pero esta vez el triunfo fue para "Peña", por 75 a 74. Estos resultados determinaron un triple empate en el segundo puesto entre el "9", Atlético y Peñarol, con dos triunfos cada uno en los enfrentamientos entre estos tres clubes. Por mejor diferencia de gol quedaron ordenados de la mencionada manera.De tal modo así jugarán en cuartos, al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para los mencionados en primer lugar: Libertad vs. Ben Hur; Unión vs. Peñarol; Independiente vs. Atlético y 9 de Julio vs. Quilmes. En principio, estarían arrancando este domingo.