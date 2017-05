Primera B: Nueva fecha en Inferiores

El pasado sábado el torneo oficial dede ladepuso en disputa su sexto capítulo, con Zenón Pereyra quedando libre y los siguientes resultados finales en cada cotejo disputado:Talleres (MJ) 1 (Mariano Godoy) – Bochazo 1 (Iván Giussani), Florida 3 (Braian Quinteros x 2 y Juan Montenegro) - San Martín 1 (Kevin Salzgeber), Santa Clara 1 (Camilo Demarchi) - Atlético (MJ) 0, La Hidráulica 1 (Agustín Juncos) – Josefina 1 (Bruno Martina).Talleres (MJ) 1 (Joaquín Bugdhal) – Bochazo 0, Florida 4 (Natalio Priolo x 2, Jorge Ocaranza y Darien Alisiardi) - San Martín 1 (Esteban Werlen), Santa Clara 1 (Alan Godoy) - Atlético (MJ) 0, La Hidráulica 1 (Rodrigo Caballero) – Josefina 0.Talleres (MJ) 0 – Bochazo 0, Florida 2 (Facundo Peralta y Alex Dobler) - San Martín 0, Santa Clara 0 - Atlético (MJ) 0, La Hidráulica 1 (Rodrigo Lencina) – Josefina 0.Talleres (MJ) 0 – Bochazo 1 (Valentín Castagno), Florida 0 - San Martín 0, Santa Clara 0 - Atlético (MJ) 3 (Nicolás Dominino x 2 y Lautaro Domínguez Acosta), La Hidráulica 3 (Alejo Sosa x 2 y Facundo Bruno) – Josefina 0.Dep. Josefina vs. Sp. Santa Clara, Atlético (MJ) vs. Florida de Clucellas, San Martín vs. Talleres (MJ), Bochófilo Bochazo vs. Zenón Pereyra. Libre: La Hidráulica.Ind. Ataliva 3 (Franco Velázquez, Alexis Tenorio y Juan Protti) - Arg. Vila 2 (Gonzalo Gutiérrez y Lautaro Torres), Roca 1 (Matías Ribalta) – Aldao 0, Tiro Federal 0 – Moreno 2 (Yerson Condori y Jonatan Leonardi), Humberto 0 – Tacural 0. A Ramona le dieron los puntos ya que U. Sancristobalense no presentó la divisional.Ind. Ataliva 3 (Agustín Piacenza, Julián Ricarte y Dante Alvarez) - Arg. Vila 1 (Pablo Moreyra), Roca 1 (Matías Ribalta) – Aldao 0, Tiro Federal 0 – Moreno 2 (Ezequiel Dubois y Emanuel Beraudo), Humberto 4 (Ronaldo Welchen, Francisco Bussinello, Ciro Leineker y Angel Rojas) – Tacural 1 (Lucas Walker), Ramona 3 (Matías Guglielmone, Bautista Arnaudo y Tomás Panero) – U. Sancristobalense 2 (Elian Pérez y Bruno Martínez).Ind. Ataliva 3 (Máximo Abratte x 2 y Nazareno Miretti) - Arg. Vila 0, Roca - Aldao, Tiro Federal 1 (Natanael Villaba) – Moreno 0, Ramona 6 (Mateo Masuero x 4 y Gabriel Battaglino x 2) – U. Sancristobalense 1 (Roberto Gorosito). A Aldao y Humberto le dieron los puntos ya que Roca y Tacural, respectivamente, no presentaron las divisionales.Ind. Ataliva 4 (Juan Miretti, Sebastian Sereno x 2 y Thiago Yaffei) - Arg. Vila 1 (Jeremías Manelli), Roca 0 – Aldao 3 (Bautista Beccaria, Enzo Arriola y Maximiliano Lucero), Tiro Federal 2 (Valentín Cerrudo x 2) – Moreno 0, Humberto 0 – Tacural 0, Ramona 2 (Manuel Iglesias y Juan Pablo Salusso) – U. Sancristobalense 0.Dep. Tacural vs. Tiro Federal, Moreno vs. Sp. Roca, Dep. Aldao vs. Independiente Ataliva, Argentino Vila vs. Dep. Ramona, Unidad Sancristobalense vs. Argentino de Humberto.