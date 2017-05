La actuación del árbitro rafaelino Silvio Trucco, el último sábado, en el Estadio Unico de La Plata, donde Boca y Estudiantes igualaron sin goles, estuvo en el centro de las críticas durante las últimas horas. Trucco no cobró penales que fueron reclamados en las dos áreas. También omitió los cantos discriminatorios contra Frank Fabra, por los cuales el "Xeneize" reclamó. Sin embargo, para el árbitro, sus decisiones fueron correctas.“Viéndolo por TV ratifico lo que hice en la cancha. Estoy satisfecho con el partido que hice”, señaló Trucco en el programa No Todo Pasa, de TyC Sports. “Creo que tuve una buena actuación”, agregó.A raíz de esta última jugada, Nelson Vivas comenzó a protestar y fue expulsado. Luego, se arrancó la camisa y se fue a los insultos. “Me sorprendió su reacción", opinó Trucco.Al rafaelino se lo criticó por no cobrar una supuesta falta de Santiago Ascacibar sobre Darío Benedetto y otra de Agustín Rossi, quien salió a despejar y derribó a Juan Cavallaro. Sobre esta última, el árbitro detalló: “Rossi toca el balón y no tiene intención de chocar con el jugador de Estudiantes".Como 'premio' AFA lo designó para un partido 'chivo' en Bahía Blanca, donde Olimpo estará recibiendo a Aldosivi de Mar del Plata, el próximo sábado a las 19:30 hs.