Sin sus goleadores

Mientras Atlético de Tucumán sigue pasando el mal trago por la seria lesión de Fernando Zampedri y el doping positivo de Emanuel Molina, se confirmó ayer que Cristian Menéndez no podrá ser una opción para el equipo el sábado ante Atlético de Rafaela.El "Polaco" fue exigido en el entrenamiento matutino y no respondió al 100%, por lo que quedó descartado y deberá seguir en recuperación por el desgarro que lo mantiene alejado de las canchas desde hace ya un tiempo.De esta manera, los goleadores del 'Decano': Zampedri con 11 goles y Menéndez 5, no estarán en el encuentro ante la 'Crema'. Por su parte la 'Pulga' Luis Miguel Rodríguez también está entre algodones.El elenco de Pablo Lavallén es uno jugando de local y otro de visitante. Si bien viene de igualar ante Colón (2 a 2 en Santa Fe), jugando fuera del José Fierro hace cinco encuentros que no logra sumar de a tres con dos derrotas y tres empates.