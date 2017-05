En Atlético, Díaz no se entrenó con normalidad

Más allá de que no parece ser nada grave, Leandro Díaz no se entrenó en la jornada de ayer a la par de sus compañeros y sólo trabajó en el gimnasio.¿El problema? Tiene una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, pero su participación en el partido del sábado, a las 17:15, ante Atlético Tucumán, no correría riesgo.Juan Manuel Llop, en tanto, comenzará hoy a probar el equipo para recibir al ‘Decano’, con los primeros movimientos tácticos de la semana. En relación al ‘11’, el paraguayo Teodoro Paredes volvería a ocupar un lugar en la zaga y saldría el juvenil Lucas Blondel, pasando Carniello nuevamente a la posición de 4.El tucumano Díaz salió tranquilo de la práctica y se lo preservará en la jornada de hoy para probarlo mañana, cuando la ‘Crema’ realice el ensayo formal de fútbol. El plantel volverá a trabajar este miércoles por la tarde.El partido de la División Reserva entre Atlético de Rafaela y Atlético Tucumán se jugará el viernes a las 10 de la mañana, cotejo que se disputará en el predio ‘Tito’ Bartomioli, en el Polideportivo del Autódromo.