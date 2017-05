Weissen ya entrena a la par de sus compañeros

En el partido de la próxima fecha del torneo liguista, frente a La Hidráulica de Frontera, es posible que el delantero Juan José Weissen esté reapareciendo luego de la lesión sufrida en el primer encuentro, jugado ante Peñarol. En ese partido el atacante de Ben Hur sufrió una distensión de ligamentos que lo tuvo fuera de las canchas durante casi dos meses, aunque los tiempos de recuperación han sido más rápidos de lo originalmente estimado.La semana anterior el jugador, que se sumó este año al Lobo para disputar los partidos por la Copa Argentina, empezó a entrenar a la par de sus compañeros y en esta continúa tomando ritmo de entrenamiento. Lógicamente, le llevará nuevamente un período de tiempo retomar el nivel físico y futbolístico óptimo, pero por ahora no hay apuro dentro del cuerpo técnico. Es factible que el entrenador Gustavo Barraza, en función de como lo observe con el correr de los días, decida si lo incluye en el banco o va como titular.Recordemos que Ben Hur, líder del certamen, viene utilizando a todo su plantel disponible y en tal sentido los delanteros vienen respondiendo de buena manera. En el comienzo fue el juvenil Pablo Palomeque quien apareció reemplazando a Weissen, luego Matías González y Emir Izaguirre, quien también se puso a punto en la Liga tras su lesión en Copa Argentina.ALTA MEDICA A ZEBALLOSUna buena noticia también para el plantel de Ben Hur fue el alta médica que recibió la semana anterior el volante Gastón Zeballos, que había sufrido la rotura de ligamentos cruzados en septiembre del año pasado.El juvenil va a ir tomando ritmo de entrenamiento de manera paulatina y es posible que primero vaya jugando en Reserva, para ganar roce de competencia.PRETEMPORADA, MAS ADELANTEDías pasados se conoció que la probable fecha de comienzo del Federal B sería el 18 o 25 de junio. Sin embargo esto todavía no termina de confirmarse, motivo por el cual el entrenador Gustavo Barraza y el preparador físico César Bessone han decidido no iniciar aún una pretemporada formal de cara a ese torneo.Teniendo en cuenta que un 80 por ciento del plantel que jugará el Federal es el que afronta la Liga Rafaelina, esto brinda mayores opciones para ir manejando este tema.No obstante, en barrio Parque aún no se descarta el tema de la posible invitación al Federal A para los equipos finalistas en el B del año anterior, aún con la negativa explícita de los clubes de la Mesa de dicha categoría. A nivel político se conoce de una opinión favorable de parte de las autoridades del Consejo Federal, tratando de hacer cuatro zonas de diez equipos, lo cual permitiría el arribo de estos clubes. También ha trascendido que altos dirigentes del fútbol argentino han sugerido hacer algunas invitaciones más con el objetivo de la regionalización, lo cual llevaría, por ejemplo, a Camioneros de Esteban Echeverría a tener una oportunidad.Lo que si tiene confirmado el cuerpo técnico de Ben Hur para junio es el debut en la Copa Santa Fe, para el día 24.REUNIONES CON ZENKLUSENLa semana anterior el nuevo presidente Adrián Zenklusen estuvo reunido con Gustavo Barraza, César Bessone y el Coordinador del fútbol amateur, Rubén Rossi, para ratificar el proyecto futbolístico del Club, luego de que la institución realizara la Asamblea General Ordinaria.Si bien esto era más bien una formalidad, sabiendo que la mayor parte de la dirigencia se ha ratificado, permitió brindar tranquilidad y avanzar en algunas cuestiones a futuro. Con el correr de los días, y más allá de la incertidumbre de categoría y fecha en que empezará a jugar Ben Hur, el DT irá avanzando en la búsqueda de dos o tres incorporaciones que restarían para darle forma definitiva al plantel.