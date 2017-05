Merecida distinción del Senado a Oreste Berta

Por iniciativa de la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), el reconocido preparador de vehículos de competición Oreste Berta, recibió ayer la Mención de Honor "Domingo Faustino Sarmiento" en el Senado de la Nación.Durante la ceremonia, desarrollada en el Salón "Arturo Illia", el homenajeado calificó la distinción como "algo impensado", por que "nunca en mi vida pensé que un día iba a estar en el Senado de la Nación y que yo sería el homenajeado". Oreste resaltó posteriormente que "esto supera todas mis expectativas".Al hacer un repaso de su vida, recordó especialmente a sus padres, su esposa, y a quienes lo ayudaron para que pudiera desarrollarse en lo que le gustaba hacer, mencionando, entre otros, al quíntuple campeón mundial de la Fórmula 1, el balcarceño Juan Manuel Fangio."Fui un hombre de suerte", consideró "El Mago de Alta Gracia", luego de lo cual recordó a su "amigo, consejero y guía" Fangio, quien una vez le dijo que "la suerte es algo de la vida, pero funciona cuando uno la ayuda".Asimismo, aprovechó su presencia en el Senado para reclamar que "se haga el máximo esfuerzo y se tomen medidas que mejoren la educación de los chicos", ya que "todo lo que está pasando de la violencia y las drogas es consecuencia de la falta de educación".Por su parte, la senadora Rodríguez Machado admitió que no sabía mucho de automovilismo, pero que por lo que pudo conocer cuando iba a Alta Gracia "todos hablaban de él" como uno de las más grandes referentes de la zona."El motivo de darle el premio a Oreste Berta es el reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo y perseverancia", puntualizó la legisladora cordobesa y concluyó que "es un orgullo para todos los argentinos poder compartir su historia".En el acto participaron el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, el diputado nacional Gabriel Prieto y los ex pilotos Miguel Angel Guerra, Miguel Angel Etchegaray y Angel Rubén Monguzzi, entre otros, además de familiares, amigos y periodistas de deporte motor.Oreste Berta, nacido en Rafaela, cursó estudios primarios y secundarios en esta ciudad, donde su inclinación por la mecánica lo llevó a preparar motores de "cucciolos" siendo muy joven, cuando esas máquinas de pequeña cilindrada eran utilizadas para competir.Después se radicó durante un tiempo en San Francisco, pero su nombre adquirió notoriedad a partir de su trabajo en los Estados Unidos, donde se perfeccionó en una actividad que en el futuro lo llevaría a constituirse en un referente, primero nacional y después internacional.Oreste, desde la planta de Industrias Kaiser Argentina de Santa Isabel, en Córdoba, realizó un aporte histórico al Turismo Carretera, con la aparición del revolucionario Torino en 1967, conformando el equipo identificado como la CGT, por la primera letra de los apellidos de sus tres pilotos: Copello, Gradassi y Ternengo.Tanto en esa categoría como en otras en las que incursionó, particularmente en Mecánica Argentina Fórmula 1, Sport Prototipos y TC2000, las unidades que llevaron su sello, pudieron marcar una clara superioridad.A nivel internacional, el proyecto Berta LR (auspiciado por el Diario La Razón) y la fantástica performance cumplida por los Torino en las "84 Horas de Nürburgring", fueron otros hechos destacados en su excepcional trayectoria.Desde la base operativa Oreste Berta SA de Alta Gracia, salieron máquinas de un potencial enorme, pero también se trabajó en la producción de diferentes elementos, destinados a las terminales automotrices de nuestro país y también a prestigiosas marcas del exterior.Oreste ya no tiene relación con la empresa que lleva su nombre, ya que la misma tiene como responsables de su conducción a sus hijos, pero su incomparable creatividad es permanente materia de consulta en situaciones específicas.