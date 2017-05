Fuerte cruce debido a las inundaciones en Melindué

Las inundaciones que afectan a la localidad de Melincué, en el sur provincial, originaron muy duras acusaciones de parte del presidente comunal Gabriel Rébora, recibiendo las aclaraciones correspondientes del secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni. Un nuevo y fuerte cruce originado por los anegamientos que vienen afectando muy seguido a diversos lugares del territorio provincial. En el caso de Melincué se produjo una lluvia de 100 milímetros acompañada de viento sur que provocó la rotura de parte de la defensa, ingresando el agua a la planta urbana.Rébora, quien calificó muy duramente a los funcionarios provinciales, llegando a decir "son delincuentes", los acusó de "abandono y desidia por las obras que pedimos y nunca se hicieron".Por su parte Bertoni, salió al cruce de los dichos del intendente de Melincué, diciendo "aquí lo importante es controlar la situación y encarar como se está haciendo medidas de corto plazo". Negó que no se esté trabajando en obras, advirtió que Melincué está "en una fosa" que cuando ingresa el agua "es complejo retirarla". Y afirmó que "una localidad que está al lado de un reservorio de agua tiene que crecer con un plan de ordenamiento. Protección Civil, Recursos Hídricos y Vialidad de la provincia han estado presentes en distintos momentos y trabajando en conjunto. Lo más importante aquí es indicar que en este momento se están realizando medidas emergenciales porque se produjo una lluvia de cien milímetros acompañada de viento sur"."Aquí hay una típica actitud argentina -siguió Bertoni en declaraciones radiales- que es siempre echarle la culpa al otro y en realidad estas cuestiones se solucionan entre todos. Una localidad que está al lado de un reservorio de agua tiene que crecer con un plan de ordenamiento. No puede tener viviendas ejecutadas de la misma manera que se ejecutan en el medio de una ciudad, sin ninguna laguna al lado".Respecto de las acusaciones de falta de obras, dijo que "son apreciaciones que no compartimos, se viene trabajando".En una situación de un megaevento de lluvias como los de los últimos años en muchos de los casos hay hasta impedimento de poder trabajar en casco. Lo que está claro son las medidas de mediano plazo. Se ha venido trabajando en tratar que estas situaciones de emergencia no se conviertan en catastróficas", agregó.