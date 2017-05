En causas de corrupción la Justicia actúa pésimo

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dijo que "en casos de corrupción la Justicia está actuando bastante pésimo", en referencia a investigaciones que llevan "más de 20 años y recién ahora van a juicio oral".Las declaraciones de Alonso fueron realizadas en el canal TN."Sólo para ilustrar, están yendo a juicio oral este semestre, Gostanián y Granillo Ocampo, por supuestos delitos cometidos hace más de 20 años", dijo. Y completó: "Los argentinos no podemos permitir que pasen otros 20 años para que funcionarios de la gestión actual, o de la anterior, vayan a juicio oral en el 2035".El ex titular de la Casa de la Moneda, Armando Gostanián, es juzgado por el Tribunal Oral Federal N°4 por presunto enriquecimiento ilícito; en tanto, el 30 de este mes, frente al mismo tribunal, comenzará el juicio por enriquecimiento ilícito de Granillo Ocampo en una causa que se había iniciado en diciembre de 2000.Alonso sostuvo que la calificación sobre el accionar judicial "no es un invento" suyo ya que figura "en los escritos de la OCDE" donde se hace mención al "retraso extraordinario de las causas en la Argentina"."Los jueces son muy poderosos a la hora de abrir o cerrar oportunidades. Estos son los temas que hay que poner sobre la mesa. El Código Procesal Penal debe darse para todos", aseveró y deslizó que "hay diferencias" de accionar entre los magistrados debido a que algunos "se escudan, a veces, en que es muy difícil investigar". "Hay casos de dilaciones llamativas como 10 años para llamar a un ex funcionario a declarar. Mientras tanto, la Justicia mira el partido desde afuera. La Justicia tiene que ser garantía de 'no' impunidad", pidió Alonso tras remarcar que con el correr de tiempo "en los expedientes" los que empiezan a aparecer son "los incidentes de prescripción".