EjemploCada uno de nosotros hebra escuchado algunas de esas frases impactantes. Por eso las recordamos. Por eso tal vez las repetimos.Pero si las palabras se recuerden, más grabados aún per­manecen los ejemplos. Tal persona, que quizá no hablaba mu­cho, ha quedado prendida a nuestra memoria por su conducta, su generosidad, su espíritu de trabajo; o por tantos otros testimonios de su vida. Es que, como bien dice el refrán,Tal otra persona, por el contrario, quizá hablaba muy bien, quizá llegaba incluso a convencer, pero su vida no es­taba en sintonía con su habla. Y entonces uno recuerda con qué razón Jesús recomendaba a sus oyentes que hicieran lo que los fariseos decían, pero que no los imitaran en sus ac­tos.Y ahí radica la diferencia entre. Como decía el padre Alberto Hurtado, jesuita chileno,. Efectivamente, uno puede ins­truir con una cierta facilidad. En cambio para educar -o sea para conducir obro hacia lo que tiene que ser y hacer- no hay como el propio ejemplo de vida.Si, los buenos ejemplos tienen que empezar también allí. El hogar es el sitio en que deben florecer los mejores ejemplos pare los hijos. Es la matriz de actuales y futuras conductas. Los padres que mejor logran encausar a sus hijos no son necesariamente los mas instruidos ni los que más predican lo que debe hacerse. Cualquiera puede percibir que, aún en hogares de ínfima ins­trucción, los chicos aprenden a vivir como realmente deben cuando los padres saben dar el ejemplo de conducta.Está bien hablar. La palabra es un don de Dios y vehícu­lo privilegiado de comunicación. Pero la verdadera creden­cial es el ejemplo. Ya lo decía el viejo proverbio español: