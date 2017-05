Emiliano Pietropaolo: un fondo de 6 millones para infraestructura

El pasado viernes visitó esta ciudad el Secretario de Industrias de la Provincia, Emiliano Pietropaolo.El funcionario visitó el Municipio local participando de un acto presidido por el intendente, Gonzalo Toselli, y que contó también con la presencia del Coordinador de la Región 2, Nodo Rafaela, Pablo Pinotti.La presentación fue efectuada por Toselli quien recordó el encuentro celebrado momentos antes, en el que se presentó el Plan de Contingencia en virtud de la situación que atraviesa SanCor CUL, resaltando que hay que seguir y estar más fuertes que nunca, pergeñando estrategias para llevar adelante en conjunto, "en este sentido el gobierno de la Provincia de Santa Fe, nos ha acompañado siempre, como lo dije hace instantes, el Gobernador está permanentemente atento a lo que está sucediendo, y junto a él estamos trabajando en un plan, un plan concreto de negocios sustentables para SanCor y también un plan de contingencia. Cuando desarrollamos el plan de contingencia una de las principales cuestiones era por un lado fomentar emprendimientos y la generación de nuevos puestos de trabajo, a su vez decíamos inversión pública más fuerte que nunca. Emiliano nos acompaña hoy, entre otras cosas para confirmar la aprobación de un convenio que estuvimos gestionando, para un fondo muy importante que será aplicado a obras de infraestructura en nuestra área industrial, son seis millones de pesos que aplicaríamos en el programa que se denomina Foprovi, y también tiene para poner en conocimiento de todos nosotros una línea de inversión productiva santafesina, para acompañar con financiamiento a los empresarios.Al hacer uso de la palabra el funcionario remarcó que " siempre es un gusto estar acá en la Intendencia, acompañado por Pablo Pinotti, cada vez que estamos en la región nos acompaña y va trasladándonos las necesidades que tiene"."Hace menos de un año vinimos, y Gonzalo me planteó claramente que necesitaban desarrollar su área industrial, y que nos esforcemos en ayudar a crecer a la industria de Sunchales, y no podemos desconocer hoy en día la situación de la industria y lo que está viviendo y atravesando Sunchales como comunidad por la situación de SanCor, algo que a nosotros nos cuesta mucho porque está relacionado a la macroeconomía y la mayoría de las variables no las controlamos nosotros como gobierno, son variables no controladas, pero lo último que vamos a hacer es quedarnos quietos, y ahí es importante la articulación que tenemos junto a la Municipalidad en ver que Sunchales es SanCor pero también es mucho más que SanCor, con muchas otras industrias y nosotros ayudamos a generar políticas públicas desde el gobierno provincial, a sostener a las pymes. No todos los territorios tienen las mismas oportunidades.Recordó y destacó especialmente que el Municipio local " tomó el compromiso de comprometer su coparticipación para apoyar a las industrias, no son tantos los gobiernos locales que están dispuestos a comprometer su coparticipación para apoyar a sus industrias, y esta es una apuesta fuerte tuya Gonzalo, y eso habla no en palabras sino en hechos. Nosotros acabamos de aprobar un fondo de seis millones de pesos para aplicarlos a infraestructuras internas al área industrial.Destacó luego que "ayer acabamos de poner operativa una línea de trescientos millones de pesos que están destinados a empresas industriales para comprar herramientas, maquinarias y hacer instalaciones, son créditos que tienen hasta un año de gracia y un interés fijo del 14%".