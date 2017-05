Debate sobre movimiento obrero y modelo de ajuste

En tiempos que la crisis económica hace crujir el mercado laboral, bienvenido sean los debates en torno a la situación de los trabajadores. Este es el marco para la charla - debate que se realizará esta tarde desde las 18:30 hs. en el Auditorio del SEOM bajo la consigna "Los trabajadores ante un modelo de ajuste", que cuenta con la organización del Centro de Estudios Laboral, la CGT Rafaela y la Juventud Sindical de nuestra ciudad. Participarán Luis Contingiani, ministro de la Producción de la Provincia, conjuntamente con Roberto Oesquer, secretario general de la UOM y de la CGT Rafaela y Enrique Ruppen, miembro del Secretariado Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y secretario Adjunto del Sindicato del gremio local.En diálogo con LA OPINION, Ruppen dijo que "es muy interesante y será muy activo. Va a ser muy interesante contar como estamos viviendo hoy y contar cómo viene el movimiento obrero a nivel nacional. Hoy estamos con muchas centrales, dentro de la CGT y creemos que no es bueno. Nosotros siempre trabajamos para lograr la unidad y teniéndola vamos fortaleciendo el sindicato y otras agrupaciones para poder crecer", manifestó.Por otra parte, se refirió a las diferentes voces que habrá en el panel, y al respecto expresó que "van a ser miradas diferentes, pero nosotros los dirigentes nunca dejamos de mantener el diálogo. Lo que nos toca hoy en una empresa pública a nivel provincial, como las privadas. Por eso es importante dialogar y lógicamente nosotros tenemos nuestro objetivo que son las paritarias a nivel anuales y defender las fuentes laborales como las obras sociales. Los trabajadores deben tener un lugar muy importante en esta política que esta llevando adelante el Gobierno", explicó.Además, y en referencia al trabajo que viene haciendo a nivel nacional, Ruppen argumentó que "cuando un dirigente es elegido por un voto gremial, asumimos un compromiso y tenemos que hacernos cargo de distintas situaciones. Los trabajadores somos tolerantes, viendo las problemáticas que hay a nivel mundial, vamos dialogando, pero a veces cuando se cierran todos los canales tenemos que sentarnos y ponernos firme. Creemos que el Gobierno tiene que darnos respuesta, hay muchos gremios que ya van cerrando paritarias y nosotros vemos que hay un problema grande con las fuentes laborales, que es algo que nos preocupa mucho. El trabajador tiene un rol muy importante a nivel país, porque nos necesitan para la producción y demás. Por eso creo que es importante de ambas partes y debemos seguir trabajando con nuestro rol de dirigentes para hacer respetar lo que logramos dignamente. No vamos a ceder todo lo que es el convenio colectivo de trabajo", y agregó al respecto que "nosotros siempre vamos a apoyar el crecimiento del país porque siempre nos conviene a todos. En un país en crecimiento siempre va a haber mucho más trabajo y muchas más inversiones, eso que quede claro. Uno no está para confrontar sino para tener ideas y que se solucione lo antes posible. Pero cuando vemos que hay compañeros que están quedando en la calle nos pone en alerta y nos lleva a pensar en la unidad del movimiento obrero. De parte de Luz y Fuerza venimos trabajando en eso y así nos estaríamos fortaleciendo para cualquier reclamo", dijo Ruppen.En cuanto al trabajo local, el ex secretario general de Luz y Fuerza de nuestra ciudad contó que "hemos cerrado una paritaria del 25% y esta es una nueva etapa con buenos logros. Nuestros afiliados están viendo en todo el país lo que está logrando este secretariado a nivel nacional con las obras. En el plano local estamos muy ordenados y dándoles respuestas a los afiliados, que es muy importante", dijo y mencionó un contundente apoyo a Sebastián Beccaría, actual secretario general.