API: padrón web simplifica registro de contribuyentes

La Administración Provincial de Impuestos (API) puso en funcionamiento una nueva aplicación web para el registro de contribuyentes de Ingresos Brutos, modificación de los datos existentes o bajas de actividad. La misma viene teniendo un gran uso entre los contribuyentes, que hasta el momento, la califican de "muya práctica" y "sencilla", según los propios administradores.Este servicio de padrón web lleva funcionando un par de semanas y tiene una mejora continua permanente, con trámites digitales a través de la clave del contribuyente (autogestivo) y que se fue agregando a diferentes etapas y módulos para que se vayan completando cada vez más. Por un lado, la digitalización y por el otro la autogestión del contribuyente en sus cuentas tributarias, sus propios incumplimientos, entre otras infracciones.Esta aplicación reemplaza el trámite presencial por uno rápido y sencillo, que no requiere la presentación de documentación. "La idea es poder recorrer las delegaciones de la región y fundamentalmente porque estamos en un proceso con los contribuyentes locales y de renovación de procesos internos y de herramientas de gestión. Por eso nos pareció importante difundir lo que es el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes de la provincia, que fue un gran cambio en el Código Fiscal que se aprobó a fines de 2016 donde la implementación comenzó a partir de enero de este año. La verdad que fue muy positivo, con 90 mil contribuyentes en el régimen que buscan simplificar el cumplimiento del ingreso bruto y que no facturan más de un millón de pesos, de manera anual", le dijo a LA OPINION la directora de API Zona Norte, María Verónica González.En el sitio web se deberán completar los campos obligatorios como fecha de inicio de actividades, domicilio fiscal y actividades económicas. Al confirmar el trámite, el sistema le arrojará el formulario de inscripción, que le servirá como respaldo de la realización del trámite. "Se asimila a lo que es un pago mensual y la adhesión es muy sencilla, muy simple, a través de Internet. Ese es uno de los grandes cambios a lo que fue un régimen general y poder tener una herramienta para los pequeños contribuyentes. Estamos notando que se están inscribiendo nuevos y que pequeños emprendedores, que antes no tenían la posibilidad de formalidad, ahora lo están empezando a hacer", dijo González durante una visita a este Diario junto al coordinador del Nodo 2 Rafaela, Pablo Pinotti.Existen diferentes categorías de contribuyentes, con montos fijos mensuales de pago de cuota y la presentación es mensual, a través de Internet, con el padrón web que evita que se acerquen al organismo y que todo es más fácil.Además, está previsto que en unos meses se pueda implementar también una aplicación que permite una gestión integral del contribuyente, desde donde puede consultar y gestionar su cuenta corriente de Ingresos Brutos y realizar la declaración jurada vía web”. Cabe destacar que, para aquellos contribuyentes que necesiten apoyo para la realización de estos trámites, se dispondrán puestos específicos en las oficinas de la API para ayudar en la realización de los mismos y también podrán acceder a una guía paso a paso ingresando a www.santafe.gob.ar/padronweb."Tratamos de facilitar el uso de la tecnología para que todo sea más fácil y tener una relación más cercana con el contribuyente y que este puede tener todo a mano para que cumplan con sus obligaciones fiscales. Esto ya lo estamos notando con la cantidad de trámites que están ingresando a través del padrón web. Es todo muy sencillo", finalizó González.