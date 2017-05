Mattarela: "Argentina e Italia renuevan hoy su hermandad"

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente de Italia, Sergio Mattarella, cumplió ayer con actividades protocolares en el Congreso Nacional en el marco de su visita de Estado a la Argentina y allí abogó por el "libre intercambio entre regiones". Mattarella arribó al Congreso a las 12:29 y tras ser recibido por los presidentes del Senado, Gabriela Michetti, y de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ingresó al recinto para pronunciar un discurso ante la Asamblea Legislativa. Allí destacó que los vínculos que unen a ambos países "resisten el paso del tiempo" y dan forma a "una relación verdaderamente especial" en la que comparten los valores de "tolerancia, democracia, inclusión social, respeto a los derechos humanos, y la confianza en la mediación y el diálogo".El mandatario italiano se refirió al diálogo sobre el intercambio comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y consideró que los dos bloques deben concentrar "esfuerzos" para alcanzar el "libre intercambio entre regiones" y agregó: "Hace falta unir y abrir, llevar a buen término las negociaciones". Además, destacó los "importantes acuerdos económicos que se han alcanzado en ocasión de esta visita de Estado en los sectores de infraestructura, transporte y mecánica" y opinó que son "testimonio del compromiso" de ambos países "con miras a nuevo renacimiento de la dinámica bilateral"."Tenemos la oportunidad de poder apoyar todos juntos nuestras visiones comunes pasándonos idealmente la posta con la presidencia italiana del G7 en este año y la de Argentina del G20 en 2018", afirmó Mattarella, un día después de reunirse con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.En este sentido, destacó los "valores de apertura y hospitalidad" que "unen" a la Argentina e Italia "sobre temas muy complejos como los refugiados y migrantes, a los cuales toda la comunidad internacional está llamada a dar respuesta satisfactoria". Por último, consideró que "Argentina e Italia renuevan hoy su hermandad", con esta primera visita en 16 años de un presidente de ese país europeo. El discurso de recepción estuvo a cargo de Michetti, quien ponderó la "importancia" de la visita de Mattarella y subrayó la necesidad de "darle nueva vida a un vínculo ya muy íntimo y muy antiguo que une a los argentinos y a los italianos". Tras remarcar los "aportes" de la comunidad italiana a la Argentina, recordó: "La casa que hoy nos acoge (el Congreso) fue diseñada por un arquitecto italiano, Víctor Meano". La presidenta del Senado sostuvo que "abrirle las puertas" del Congreso "después de tanto tiempo" a un jefe de Estado italiano "es motivo de particular alegría", al tiempo que calificó a Italia como "un socio natural, un amigo, un pariente".CON PEROTTIEl senador nacional por Santa Fe, Omar Perotti integró la delegación de legisladores que encabezó la recepción oficial al Presidente de Italia, Sergio Matarella durante su visita al Congreso Nacional. Perotti aprovechó la ocasión para llevarle el saludo del pueblo de la Provincia de Santa Fe, en un diálogo que se dio entre ambos en italiano. El encuentro se produjo en el Salón Azul del Congreso Nacional, momentos antes que el mandatario brinde su mensaje a los legisladores argentinos.En declaraciones periodísticas luego de la actividad, Perotti sostuvo que "es muy importante la visita del Primer Ministro, no solo por los profundos lazos que unen a ambos países, si no por la necesidad de avanzar en el campo de las relaciones bilaterales, de la cooperación y el comercio entre Italia y Argentina".Perotti integró la comisión de recepción compuesta por senadores y diputados quienes junto las autoridades de ambas cámaras, recibieron a Mattarella en el Palacio del Congreso Nacional. El Primer Ministro Italiano, firmó el libro oficial de visitas en el Salón Azul para luego participar de la Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputados y brindar allí su mensaje al Poder Legislativo.