La autocrítica de Kunkel

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ Carlos Kunkel, quien integró las filas de la agrupación Montoneros en los años ´70, reconoció ayer que se "cometieron excesos" en el ejercicio de la violencia de las organizaciones armadas. Durante su intervención en la sesión especial que tuvo como tema principal la discusión de un proyecto de ley en contra del fallo del 2x1, el dirigente kirchnerista aclaró que su generación ha "demostrado" en "la práctica" desde la "restauración de la democracia" que está comprometida con el ejercicio de la política en un marco democrático y sin violencia, dejando atrás ese tipo de "desviaciones"."Pertenezco a una generación que respondió a la violencia que sufrimos desde 1955 con violencia. Cometimos excesos y nos equivocamos en muchos de esos excesos. Hemos demostrado desde la restauración de la democracia que no vamos a volver a incurrir nunca más en esas desviaciones. Hemos trasmitido a las nuevas generaciones que no estamos de acuerdo con eso y nos hemos autocriticado en el lugar que corresponde, en la práctica", aseguró.En los tempranos años ´70, Kunkel había sido el jefe político de Néstor Kirchner en la organización universitaria de la "Tendencia" peronista FURN, que tenía como ámbito la Universidad de La Plata. Cuando esta agrupación liderada por Kunkel comenzó a vincularse con la lucha armada, se produjeron algunas deserciones de militantes que no estaban de acuerdo con esa metodología, como Néstor y Cristina Kirchner.A partir de ese momento, los caminos se bifurcaron: al mismo tiempo en que el matrimonio presidencial se refugiaba en Río Gallegos, donde comenzarían su actividad privada como abogados, la FURN de Kunkel se integraba a Montoneros y se involucraba en la lucha contra la dictadura militar.Cuando Kirchner accedió a la Presidencia, los caminos volvieron a encontrarse, pero esta vez en roles invertidos: el jefe político era el patagónico, al tiempo que Kunkel fue designado como subsecretario general de la Presidencia de la Nación.