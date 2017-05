Maradona dijo que Rocío lo traicionó

Diego Maradona habló desde Bahrein, donde viajó para participar del Congreso de la FIFA. Fue a horas de haber firmado contrato para dirigir nuevamente, esta vez, en el fútbol de Arabia.

En la charla Diego fue consultado sobre las versiones que vinculaban a Rocío Oliva con un jugador de Boca, y automáticamente habló de "traición". Y argumentó que "las cosas no venían bien, pero tampoco era para traición, hace mucho que dejé de salir de joda. Pero bueno, cada uno con su edad".

Luego dijo "que se acuerden que soy escorpiano y no perdono. Todos estos años estuve tranquilo, estuve con gente que me hacía feliz. Hoy estoy solo. Yo no tengo el teléfono de una mujer en mi agenda, salvo Dalma, Giannina, Claudia, Jana y Verónica (Ojeda, su exmujer y madre de Dieguito Fernando, su hijo menor)".

De acuerdo a Diario Registrado, en clara referencia a Rocío Oliva, Diego resumió todo lo que pasó en la relación con una frase: "mi mamá me dijo una vez: 'hijo, cuando vos pensás que la mujer te cag.., ya te cag..'".

SOBRE CYTERSZPILER

Por otra parte, Diego Maradona se refirió al suicidio de su exmanager, Jorge Cyterszpiler, y sostuvo que "era muy fuerte de la cabeza".

"Si bien estaba pasando un momento malo familiar, hasta ahora no me entra en la cabeza que se haya suicidado", expresó finalmente.