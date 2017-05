Rolando se anota como precandidato a concejal

En un tiempo de no muchas definiciones políticas, la Unión Cívica Radical acompaña al médico rafaelino José Rolando (55), que buscará su primera experiencia al frente de una lista, como precandidato a concejal de cara a las elecciones por una banca.Con casi 30 años de experiencia en la medicina, Rolando hace 22 años que tiene el cargo de Médico Anestesiólogo en el Hospital Jaime Ferré y milita en el partido desde el año 83', con incursiones en diferentes ciudades como en Córdoba y Santa Fe.Además, compitió con Roberto Vitaloni para el cargo de director general del Hospital de nuestra ciudad, y perdió en ese concurso público que se disputó. Esta fue la única vez que estuvo cerca de llegar a un cargo público."Para mí este es un desafío y una posibilidad muy grande. Es un honor y un halago que un sector de la UCR de este distrito haya propuesto mi nombre para encabezar una lista y ese compromiso lo tomo muy en serio", le dijo el profesional a LA OPINION y agregó que "si bien esta es una precandidatura, estamos viendo la posibilidad de que se arme en Rafaela una lista de unidad dentro de la UCR, para poder integrar uno de los frentes de nuestro partido en esta circunstancia histórica a nivel provincial con el Socialismo y el Frente Progresista, que tiene más de una década, y con el PRO, desde hace dos años a nivel nacional, que son dos frentes incompatibles entre ellos, algo que se resolverá en estos 30 o 40 días antes del cierre de lista", dijo.Ante esta posibilidad de asumir un cargo público en nuestra ciudad, acompañando a este partido, expresó que "mi motivación más grande es el servicio público a la sociedad. Mi profesión tiene bastante de servicio público y esto sería una continuidad en otro ámbito mucho más amplio para trabajar por las cosas que a la ciudad le hagan bien".En su lista de cosas a mejorar, Rolando mencionó la inseguridad como primera medida, a la salud pública como segunda y otras cuestiones como la tranquilidad en la vida cotidiana.La presidenta de la UCR local, Alejandra Sagardoy, marcó los puntos desde la conducción del partido, secundada por Pablo Williner, como vicepresidente. "Desde que yo estoy de presidenta intentamos tener una lista de consenso. Los otros frentes están bien, venimos trabajando juntos y muy bien. Nadie quiere provocar internas, sino tratar de llegar a un consenso. Todos tienen derecho a las ambiciones y a participar, nadie de esta comisión le impidió a alguien que no participe. Creo que es bueno, y es democrático que esto suceda. Queremos dialogar todo lo que se pueda, venimos del mismo lugar porque tanto José y como yo somos del grupo de confianza de Germán Bottero y siempre podemos hablar y discutir sin que esto ocasione una ruptura en el partido", dijo Sagardoy al respecto.En cuanto a los candidatos que se pueden presentar de aquí hasta junio, la presidenta manifestó que "es muy sano tener varios candidatos. Yo no veo una ruptura en el partido. Yo misma intenté participar en su momento, pero por cuestiones de salud, sinceramente no estaba bien, di un paso al costado. Por eso apoyé a mi gente, tanto a Rolando como a Viotti para llegar a la mejor lista posible, porque no es lo mismo la UCR como partido entero, ya sea en cualquier frente o solo, que roto. Hoy alguien que se vaya solo, no va a tener el partido atrás, por eso está bueno que cada uno vaya y haga campaña y que diga qué es lo que quiere para Rafaela, siempre dentro de lo que nosotros pensamos y proponemos dentro del partido", concluyó.