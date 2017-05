Cambiaron las funciones del CePLA y también hará "intervenciones"

En junio de 2015 comenzó la construcción del Centro de Prevención Local de Adicciones. Tenía un plazo de obra de 8 meses. A días de cumplirse dos años del inicio, aún no está terminado. Y, desde hace algunos días, también tiene una nueva forma de trabajo, aunque todavía no se tenga una fecha concreta de inauguración del edificio.Recordemos que el CEPLA se construye en el sur de la ciudad, entre los barrios 2 de Abril y Villa Podio, sobre calle Deán Funes, en un terreno municipal (ex granjas Sara) y buscaba convertirse en un foco de inclusión y participación, puesto que en él se establecerán también la asociación civil La Huella, la asociación civil Vistiéndonos de Sol. La idea era contener a los jóvenes con espacios e instalaciones compartidas para toda la comunidad, con prácticas deportivas, educativas, recreativas y culturales, que sirvan como métodos de contención.La obra avanzaba hasta que cambió el Gobierno Nacional. Allí, se frenó. Y pese a que tenía un avance del 75%, nunca se terminó ni tampoco quedaba bien en claro cuál sería la política que adoptaría la gestión macrista para con estos edificios. Hasta ahora."Hace algunas 2 semanas, nos llegó un mail en donde nos cuentan que el CePLA va a cambiar de paradigma, y no va a ser sólo un centro de prevención, sino que va a ser un centro de intervención. La verdad es que creo que es algo que estamos necesitando", dijo la Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Dra. Brenda Vimo, en declaraciones brindadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."Nos han informado que vamos a estar sumando al equipo a profesionales como psicólogos, abogados, asistentes sociales. También me parece positivo, aunque todavía no tenemos nada concreto", comentó.CAMBIOS¿Qué implicaría este cambio? La prevención primaria o inespecífica implica estar con un grupo de chicos, mantenerlos activos, haciendo cosas saludables y dándoles mensajes para promocionar su salud y lo bueno que es esto para su vida.En cambio, cuando uno hace una intervención, la cosa es distinta. La situación problemática ya está presente, y es por eso que se necesita la participación de otros profesionales (psicólogos, asistentes sociales), que les dan herramientas al chico que está en problemas para rescatar.¿Esto implica que haya internaciones? Según Vimo, no: "no estaría el CEPLA en condiciones de internar, pero sí se podría hacer con las puertas abiertas, es decir, con un tratamiento ambulatorio. En las provincia de Santa Fe hay muy pocos lugares para poder internar a chicos, por que la Ley de Salud Mental habla de un sistema de 'puertas abiertas'".FALTA DE RUMBO"A mí me interesaba mucho saber dónde nos íbamos a parar cuando tengamos al CEPLa -si es que lo tenemos- inaugurado. De todos modos, el equipo de trabajo sigue trabajando en el 2 de Abril, yendo de un lado para el otro, porque no tienen un lugar físico en donde puedan estar. Pero igualmente, trabajando con los talleres a los que concurren 70 chicos. Algo se hace, pero no era la idea inicial", añadió Vimo.Y marcó su preocupación por la falta de definiciones: "cuando yo asumí, faltaba poco para que se inaugure. Y seguimos así".Gestiones no faltaron: "fuimos tres veces a Buenos Aires y cada una de las veces nos dijeron lo mismo: que tenía que ver con revaluar en todo el país la estrategia, cómo iban a seguir y cuál iba a ser la impronta que le iban a dar. Iban a realizar un diagnóstico, un análisis e iban a establecer los nuevos paradigmas para los CePLA".¿NOVEDADES?Vimo comentó, además, que llegó "la última partida para pagar lo que se debía de la construcción".Y anticipó que "en dos semanas llegará un referente para ver cuáles son los pasos a seguir. Si no hay definiciones, seguramente pondremos el tema en el tapete, porque es algo que necesitamos definir".LARGA HISTORIADE INDEFINICIONESEl inicio de la gestión macrista llegó con un parate de las obras públicas, en particular, de todas de las que estaban bajo la órbita del Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido. La mayoría se retomó, pero el CePLA local no.A comienzos de mayo de 2016, instituciones integrantes de la Red Local de Prevención de Adicciones, junto al intendente Luis Castellano, plantearon nuevamente su preocupación por la paralización de las obras y la cancelación de los contratos de profesionales y empleados de esta dependencia.Días después, visitó nuestra ciudad el coordinador del Gabinete del Ministerio del Interior, Mauricio Colella, quien confirmó la finalización de la obra para finales del año pasado. "Como ustedes saben, uno de los ejes de campaña del presidente Mauricio Macri fue combatir al narcotráfico. Y estamos convencidos de que la única forma y solución para hacerlo es con prevención y con educación. La terminación de una obra como este CePLA es fundamental", dijo hace casi un año. La obra aún sigue inconclusa.