Scaglia: "Que el socialismo relate menos y haga más"

La diputada nacional, Gisela Scaglia, se refirió a los últimos dichos del ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contagiani quien criticó al Gobierno Nacional luego del acuerdo de Sancor. "El Gobierno provincial critica a los demás pero nunca escuchamos una propuesta seria por parte de Miguel Lifschitz en torno a la producción. No hay en Nación un solo proyecto presentado para sacar adelante al sector lechero", declaró la legisladora.

"El gobierno de Lifschitz es un gran relatador de lo qué pasa, pero no aporta soluciones en ninguno de los problemas que afectan a la producción. Relataron la crisis hídrica, pero no hicieron ninguna obra. Relataron la crisis de SanCor pero no pusieron un solo centavo. Luis Contigiani sabe criticar a los demás, pero no propone salidas", sostuvo la diputada Scaglia.

En relación al tema SanCor, la legisladora también se refirió al tema y manifestó que "el socialismo lleva muchos años de gobierno y la crisis de SanCor no es nueva, ¿qué hicieron en la época kirchnerista además de aplaudir? Si la época ganada les sirvió para aceitar las relaciones con Venezuela, estaría bueno que el Gobernador le pida a Maduro que le pague a SanCor los millones que le debe”.

"Desde le Gobierno nacional, con el tema SanCor hicimos y pusimos, hicimos un acuerdo que va a mejorar la cadena láctea y también pusimos los recursos para poder superar una crisis. Esperamos lo mismo del Gobierno provincial, sobre todo que haga algo además de relatar y criticar", remarcó Scaglia.

De esta manera la legisladora de Cambiemos salió al cruce del ministro Contigiani, quien en declaraciones al portal Rosario3, el fin de semana, había expresado que "algunos funcionarios nacionales tienen una mirada sesgada del cooperativismo y privatista de la lechería". Y si bien celebró el auxilio de 450 millones de pesos otorgado a la cooperativa por la Nación, consideró que la demora causó un importante perjuicio al sostener que "el cálculo es que SanCor perdió 300 millones por la leche que dejó de recibir (ante la fuga de productores) y por lo que dejó de vender al no estar en las góndolas por un tiempo".

Por otro lado, la legisladora destacó que "en el Gobierno nacional no hay un solo proyecto presentado para buscar una salida a la crisis del sector lechero. Es hora que Contigiani hable menos y trabaje más, los santafesinos necesitamos eso porque si el año pasado hubo crecimiento en la provincia fue porque todas las políticas nacionales agroindustriales han ayudado a ese crecimiento".