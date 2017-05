CGT Rafaela cuestionó fallo del 2x1 de la Corte

La CGT Seccional Rafaela se sumó al cada vez más amplio arco institucional que se pronunció en contra del fallo emitido, en forma dividida, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorga el beneficio del 2x1 a los represores condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. La entidad gremial que preside Roberto Oesquer, manifestó su "enérgico rechazo" a la "disposición de la Corte Suprema de Justicia de aplicar la Ley del 2x1" a los delitos de Lesa Humanidad" a la cual calificó como "bochornosa y sumamente perversa".

"Este fallo de la Corte es escandaloso, y es un duro ataque en contra de los Derechos Humanos ya que disminuye notablemente las pena de aquellos que fueron parte de la represión que dejó como consecuencia 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas en los que se encuentran gremialistas y un elevado porcentaje de trabajadores", expresó la CGT rafaelina en un comunicado difundido ayer.

Además, admitió su deseo de que los integrantes del máximo tribunal de Justicia, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti -quienes votaron a favor del 2x1-, "puedan rever la decisión que es sin dudas un flagrante ataque a la democracia". Al mismo tiempo, reivindica "la postura de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes se opusieron en la votación, argumentando que esa reducción en las condenas no es aplicable a los delitos de lesa humanidad".

Más adelante, la central obrera local destacó que "las diferentes voces se han hecho escuchar, el pueblo, familiares de desaparecidos, constitucionalistas, partidos políticos en su totalidad, sindicatos amigos, y no alineados con el Gobierno Nacional, en definitiva la suma del poder político y de la mayoría del pueblo argentino que condena explícitamente la medida".

Por último, enfatizó que "la CGT Seccional Rafaela se encuentra realmente asombrada, consternada y dolida por este terrible fallo votado por tres de los jueces que tienen en sus manos la conducción del Poder Judicial de la Nación" y exhortó a los altos magistrados "a escuchar la voluntad popular y no bastardear la democracia que mucha sangre costó defendiendo por sobre todas las cosas los derechos humanos".