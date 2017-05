Se realizó el 1er. módulo del programa "Activá"

El sábado, a partir de las 9, en la Sala IV del Complejo Cultural Viejo Mercado, se llevó adelante el primer módulo del programa Activá denominado "Activá a conocernos".La Subsecretaria de Gestión y Participación, Julia Davicino, junto al Director Ejecutivo del ICEdeL, Marcelo Ortenzi, dieron la bienvenida a los participantes y comentaron sobre la necesidad de formar líderes jóvenes para que participen activamente en las instituciones de la ciudad. Recordamos que el relevamiento del Mapa Social en el año 2015 arrojó como resultado que solo existe un 20,9 por ciento de participación joven en las organizaciones locales y la mitad de esa participación se concentra en 10 instituciones.Luego fue el turno del equipo de coordinación que presentó el programa, sus objetivos y el contenido de cada módulo. También se hizo hincapié en el régimen de cursado y las exigencias para obtener el certificado final, donde se pide como requisito obligatorio un 80 por ciento de asistencia y la elaboración de un proyecto grupal que aborde una problemática de la ciudad.Más tarde se dividió a los alumnos en comisiones y se desarrollaron diversas dinámicas que sirvieron como hilo conductor de toda la jornada. En primera instancia, se realizó un ejercicio de presentación que sirvió para romper el hielo y conocer los intereses de cada participante. Otra de las dinámicas denominada "Sacate la duda" consistía en que los nuevos alumnos puedan preguntarles y consultarles a los egresados del año pasado generando un intercambio muy enriquecedor.Después tuvo lugar una dinámica grupal con el objetivo de visibilizar cuánto conocían los alumnos sobre la ciudad y las organizaciones de la sociedad civil en particular, teniendo que marcar en un plano urbanístico diferentes consignas que los tutores del programa les iban indicando. Por último se realizó una dinámica que puso en discusión el tema de la participación ciudadana a partir de frases controversiales en la que los alumnos debían elegir si eran verdaderas o falsas y argumentar su postura generando un clima de debate y reflexión.En general, se pudo observar que los participantes tienen como expectativas conocer las organizaciones que existen en la ciudad, aprender a expresarse de forma correcta y capacitarse para adquirir habilidades personales.Hernán Kloster, uno de los protagonistas, testimonió: "Empecé para aprender a comunicar y para participar. Me parece bastante abarcativo el programa, en cuanto a las temáticas que se tocaron. Además, las personas son de distintas edades, pensamientos, de distintos barrios con miradas sociales y políticas diferentes. La última dinámica donde tuvimos que marcar verdadero o falso en cada afirmación fue muy buena porque pudimos discernir. En general, fue todo muy dinámico. Fue realmente significativo que la mayoría no tenemos conocimientos de que es una organización civil y pudimos darnos cuenta".Por su parte, Luis Arce comentó: "Me interesé porque quería aprender y participar. Se nota que hay muchas ganas acá y las propuestas estuvieron buenas porque se generó mucho debate, muchas personas que quieren ser escuchadas y quieren participar en sus barrios como en la comunidad en general. Como crítica, creo que deberían hacerse los grupos según las edades, no sé si está bien o mal, a mí me sería más cómodo estar trabajando con chicos de mi edad".El próximo módulo se realizará el sábado 20 de mayo y tendrá como punto de encuentro la vecinal del barrio San Martín.