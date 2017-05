Falleció la centenaria docente Rosa Peretti

Anteayer murió la ex maestra normal rafaelina Rosa Magdalena Peretti de Deza a la edad de 100 años. Sus restos fueron inhumados en la mañana de ayer en el cementerio Parque Colonial, previo oficio religioso en la Catedral San Rafael.La docente había egresado de la Escuela Normal Nº 4 "Domingo de Oro" de Rafaela. Entre 1935-1939 fue la primera maestra de italiano en el Jardín de Infantes y en el 1er. grado de la Escuela particular “Dante Alighieri” de Rafaela, de estructura agraria, poblada de italianos, que recurrían a su Italia natal para aplicar las teorías revolucionarias de la pedagoga Dra. María Montessori.Fue docente titular en la Escuela Nº 411 “Dr. Simón de Iriondo” de Susana y luego en la Escuela Nº 476 “Juan Bautista Alberdi” de Rafaela, sede también de la Escuela Normal de Maestros “Domingo de Oro”.Se presentó al concurso para cubrir el cargo de sub-regente del Departamento de Aplicación de la Escuela Normal, obteniendo el primer lugar e integró un equipo directivo con docentes de gran trayectoria como Elba de Ternavasio (regente) y el profesor Virgilio Cordero (director). “Fue un tiempo de mucho quehacer, pero muy fructífero. Todo se proyectaba en equipo y se daba a conocer a los docentes, y en muchas oportunidades también los docentes se integraban. Fueron proyectos admirables porque el trabajo en equipo entusiasma, alienta y hace que se cree y recree el diario hacer de la escuela", testimonió Rosa.En su fructífera carrera docente, ocupó el cargo de regente, ejerció las cátedras de Didáctica, Pedagogía y Práctica de la enseñanza, ofreciendo a los futuros docentes todo su bagaje teórico conjugado en la práctica, sostenido en la actividad como pensamiento y acción.En 1972, por derecho de escalafón de concurso, accedió al cargo de supervisora de escuelas primarias, recorriendo las escuelas de los departamentos 9 de Julio, La Capital y Rosario, donde desplegó su nivel profesional, la enorme riqueza de sus experiencias pedagógicas, sociales y administrativas.El 11 de setiembre de 2009 había recibido el premio Maestro 2009 otorgado por el Instituto Sarmientino de Santa Fe y AMSAFE La Capital. Recibió una estatuilla confeccionada por el artista Orlando Dreher durante un acto realizado frente a la Casa del Maestro, asistiendo el intendente Mario Barletta y la vicegobernadora Griselda Tessio."La Escuela Normal Nº 4 fue institución señera en la formación de la docencia santafesina, que le imprimió el sello normalista, que Rosa luego apoyó en el ideario sarmientino, al convertirla en una férrea defensora de la escuela pública, laica, científica y no dogmática", dice en los considerandos del citado premio otorgado.Y agrega: "los testimonios brindados por sus ex alumnos, de primaria y secundaria, y de docentes de esa Escuela Normal, agigantan la pequeña figura de Rosita, siempre presente, inquieta, señalando errores, repartiendo bondades, fundamentando, exigiendo y exigiéndose, alentando una escuela activa, democrática, con plena participación de los alumnos en actividades donde el teatro, los títeres, los organismos internos, primeros acercamiento a la participación a través del voto secreto y obligatorio de sus compañeros, las excursiones, el bullicio del hacer, junto a las clase modelos que daba porque sabía y le gustaba enseñar".