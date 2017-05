Diputados debate el fallo del 2x1 para represores

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La Cámara de Diputados sesionará hoy por tercera vez en el período ordinario de este año, cuando se reúna en el recinto para aprobar una serie de acuerdos internacionales, luego de recibir al presidente de Italia, Sergio Mattarella. Durante la sesión, los bloques opositores intentarán colar la discusión por el controvertido fallo de la Corte Suprema que habilitó el cómputo del 2x1 para delitos de lesa humanidad.

A diferencia de las dos sesiones especiales que tuvieron lugar con anterioridad, esta vez no se incorporó al plan de labor el tratamiento de proyectos de ley, por lo que se prevé una sesión de duración más corta. El plenario de Diputados se reunirá a las 14:30 luego de la visita de Mattarella, quien será agasajado por la Asamblea Legislativa.

Será la tercera vez que Diputados sesione en el año, sin contar la sesión extraordinaria del pasado 15 de febrero, que correspondía al período parlamentario 2016, y sin tener en cuenta tampoco el informe de gestión del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que tuvo lugar el 22 de marzo.

Fuentes de Libres del Sur anticiparon a NA que desde ese bloque pedirán un apartamiento de reglamento para tratar proyectos vinculados a neutralizar el fallo del 2x1 dispuesto por la Corte Suprema, y se descuenta que diputados de distintos bloques instalarán el tema a través de cuestiones de privilegio.

El temario fijado para la sesión especial de este martes comprende la ratificación de ocho acuerdos internacionales, entre los que se destacan convenios con la Corporación Andina de Fomento y un tratado de Libre Comercio con Egipto. También se ratificará por ley un acuerdo de canje de notas con Cuba y el aumento de recursos de capital de Fondo Financiero para la Cuenca del Plata.



PROYECTOS

En medio de la polémica por el fallo del 2x1 de la Corte, diputados de fuerzas de la oposición presentaron ayer varios proyectos de ley para eximir a los delitos de lesa humanidad de cualquier "intento de amnistía". Asimismo, el oficialismo también evalúa iniciativas para atenuar la medida. Según pudo saber NA, luego del rechazo del Poder Ejecutivo al fallo, el oficialismo parlamentario también activó iniciativas en el sentido de contrarrestar los efectos de la decisión del máximo tribunal.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, se reunió en la tarde de este lunes con su par de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, para discutir un proyecto que apunta a que el beneficio del 2x1 aplique exclusivamente a quienes estuvieron privados de su libertad durante el período de vigencia de la ley que la Corte declaró aplicable, es decir, desde 1994 hasta 2001.

Por su parte, la diputada de Libres del Sur y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, presentó una iniciativa que busca excluir a imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad "de los alcances de cualquier ley direccionada a indultar o reducir el monto de las penas.

En la misma línea, la diputada socialista de Santa Fe, Alicia Ciciliani presentó un proyecto para que ese tipo de delitos no sean "susceptibles de amnistía, indulto, prescripción o cosa juzgada" y para que las penas fijadas no puedan ser reducidas o conmutadas "bajo ningún concepto". "Creíamos que nunca íbamos a tener que volver a discutir sobre el tratamiento a acordar a los delitos de lesa humanidad y, erróneamente, consideramos que nuestro país había dado una vuelta de página en la secuencia del horror que nos dejó la dictadura, pero nos equivocamos", lamentó la legisladora santafesina.

Según aseguró, "la violación de los derechos humanos es un delito imprescriptible y no puede de ninguna manera estar sujeta a amnistía ni a indulto, si así lo hiciera estaría violando sus compromisos internacionales asumidos en la firma de los Tratados de Derechos Humanos".

Por el lado del Frente para la Victoria estaban trabajando en un proyecto similar, en tanto que el diputado camporista Juan Cabandié había previamente anunciado que pediría el juicio político contra los tres jueces del máximo tribunal (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) que con su voto avalaron el beneficio para el represor Luis Muiña. A este pedido de jury, se suma el del diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, quien intentará sentar en el banquillo a los magistrados por "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".