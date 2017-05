Los 59 goles de Inferiores y los 30 de las Infantiles

Se jugaron veinticinco encuentros de Inferiores y nueve de Infantiles, se marcaron 89 goles. El torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su sexto capítulo, en donde 9 de Julio tuvo ‘ventana’, y en el cual se registraron los siguientes finales:



Quinta División: Atlético de Rafaela 4 (Alejandro Ñañez x 2, Alexis González y Andrés Grosso) – Brown 1 (Joaquín Jaime), Ben Hur 2 (Fabricio Cañete y Santiago Gauchat) – Libertad 1 (Fabricio Mandile), Sportivo Norte 1 (Jonatan Banderel) - Independiente San Cristóbal 0, Unión 1 (Cristian Revelino) - Ferrocarril del Estado 0, Peñarol 1 (Marcos Quiroga) - Argentino Quilmes 1 (Jonatan Peralta).



Sexta División: Atlético de Rafaela 4 (Lautaro Ocampo, Francisco Díaz, Darío Rostagno y Santiago Rivainera) – Brown 1 (Facundo Mancilla), Ben Hur 1 (Joaquín Castellano) – Libertad 0, Unión 2 (Julián Córdoba y Lucio Carlachiani) - Ferrocarril del Estado 1 (Gonzalo Valenzuela), Peñarol 4 (Daniel Toledo, Juan Strada, Nahuel Núñez y Antonio Cignetti) - Argentino Quilmes 2 (Alvaro Macagno x 2). A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: Atlético de Rafaela 0 – Brown 1 (Julián Tomatis), Ben Hur 0 – Libertad 1 (Gabriel Ronco), Sportivo Norte 1 (Leandro Lescano) - Independiente San Cristóbal 1 (Thiago Benítez), Unión 2 (Thiago Allassia y Santiago Toledo) - Ferrocarril del Estado 0, Peñarol 1 (Mauricio Vanasten) - Argentino Quilmes 2 (Ramiro Lencinas x 2).



Octava División: Ben Hur 0 – Libertad 1 (Mateo Schonfeld), Sportivo Norte 2 (Marcos Ramírez x 2) - Independiente San Cristóbal 0, Unión 2 (Luciano González x 2) - Ferrocarril del Estado 0, Peñarol 2 (Nicolás Gallardo x 2) - Argentino Quilmes 3 (Ulises Diguiay, Rodrigo Alarcón y Sebastián Godoy). A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Novena División: Atlético de Rafaela 4 (Kevin Jappert x 2, Tomás Jacob y Alex Luna) – Brown 0, Ben Hur 2 (Marcos Boero y Tomás Kummer) – Libertad 1 (Brian Goro), Sportivo Norte 0 - Independiente San Cristóbal 1 (Ezequiel Carpio), Unión 0 - Ferrocarril del Estado 1 (Lucas Moralez), Peñarol 0 - Argentino Quilmes 2 (Jonas Ayala y Carlos Mejia).



Novena Especial: Ben Hur 1 (José Picapietra) – Libertad 0, Unión 1 (Horiel Duarte) - Ferrocarril del Estado 0.



Categoría 2005: Brown 0 – Atlético de Rafaela 10 (Agustín Luna x 2, Agustín Lorenzatti x 2, Gino Alessio x 2, Mateo Boidi, Benjamín Gagliardo, Ignacio Minighini, Alexis Almaráz), Libertad 0 – Ben Hur 0, Independiente San Cristóbal 0 – Sportivo Norte 6 (Iván Maldonado x 2, Kevin Domínguez, Ian Ferreyra, Nicolás Rodríguez y Ayerton Godoy), Ferrocarril del Estado 1 (Alexis Acosta) – Unión 0, Argentino Quilmes 1 (Facundo Sosa) – Peñarol 0.



Categoría 2006: Brown 0 – Atlético de Rafaela 10 (Facundo Weissen x 3, Tomás Pérez x 2, Franco Zalazar, Alejo Nazzi, Lucas Acevedo, Pedro Briggiler e Ignazio Zehnder), Libertad 0 – Ben Hur 0, Independiente San Cristóbal 0 – Sportivo Norte 0, Ferrocarril del Estado 0 – Unión 1 (Julián Villarruel). A Peñarol le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Próxima fecha (7º): Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales, Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Norte, Independiente San Cristóbal vs. Ben Hur, Deportivo Libertad vs. Atlético de Rafaela, Brown de San Vicente vs. 9 de Julio. Libre: Peñarol.



Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.