Noticias al Cierre

MACRI FELICITO A MACRON POR SUTRIUNFO EN LA ELECCION DE FRANCIABUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Mauricio Macri felicitó ayer al mandatario electo de Francia, Emmanuel Macron, por su triunfo en los comicios celebrados este domingo y le manifestó que ambos países seguirán "trabajando juntos por un mundo más integrado y próspero". En un mensaje enviado a través de las redes sociales, Macri escribió: "felicitaciones a @EmmanuelMacron por su triunfo electoral en Francia. Seguiremos trabajando juntos por un mundo más integrado y próspero".EXPECTATIVA POR LA INFLACION DEABRIL DEL INDEC: RONDARÍA 2%BUENOS AIRES, 9 (NA). - El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá mañana la variación del índice de precios minoristas de abril, que se ubicaría en torno al 2% y marcaría una suba del costo de vida por encima del 8% para el primer cuatrimestre del año. De confirmarse las proyecciones de consultoras privadas, la inflación acumulada ya estaría por encima de la mitad de la meta proyectada por el Banco Central, de entre 12 y 17 por ciento, comprometiendo su cumplimiento.SEGUN LOS GREMIOS, LOS PRECIOSSUBIERON 2,4% PROMEDIO EN ABRILBUENOS AIRES, 9 (NA). - El costo de vida aumentó 2,4% en abril para los trabajadores asalariados y acumuló un alza del 27,1% en los últimos doce meses, informó ayer el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). Ese instituto dependen de la Universidad Metropolitana para la Educación y el trabajo (UMET), con el apoyo de gremios de la CGT y de las CTA.ADVIERTEN QUE FALTA "PONERLE PRECIO"A CASI EL 80% DE LA COSECHA 2016-2017BUENOS AIRES, 9 (NA). - Casi el 80% de la cosecha 2016-2017 aún no tiene precio determinado, ya que sobre una producción total que rondará los 128 millones de toneladas, unos 100 millones estarían sin valor firme, estimó ayer la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El análisis de la economista de la entidad Emilce Terré se realizó sobre los seis principales cultivos: trigo, maíz, sorgo, cebada (cervecera y forrajera), soja y girasol.EL RETRASO CAMBIARIO ACUMULA 27%,SEGÚN UNA UNIVERSIDAD PRIVADABUENOS AIRES, 9 (NA). - La inflación ya compensó la devaluación del 2016, el retraso cambiario acumula 27% y el tipo de cambio real "volvió a los niveles del cepo", según un informe difundido ayer por el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano. De acuerdo con el reporte académico, el tipo de cambio real volvió a los niveles previos al levantamiento del cepo cambiario, apenas asumió Mauricio Macri la presidencia, y ello significa que la inflación acumulada "se devoró la devaluación de casi 40%".CAYO 6,5% LA VENTA DE GASOIL EN EL PRIMERTRIMESTRE; EL EXPENDIO DE NAFTAS, EN ALZABUENOS AIRES, 9 (NA). - Las ventas de naftas aumentaron 2,9 por ciento anual en el primer trimestre, pero cayó 6,5% la comercialización de gasoil común, un combustible ligado a la actividad económica, según un informe privado difundido ayer.VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONSUBIO POR SEGUNDO MES CONSECUTIVOBUENOS AIRES, 9 (NA). - La venta de materiales para la construcción registró en abril último una mejora interanual del 6,6 por ciento, estimó ayer un estudio privado. Según el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos para la construcción que fabrican las empresas líderes del mercado, en los primeros cuatro meses del año se dio una suba acumulada de 0,9% con relación al mismo período de 2016.EL JEFE DE LA ADUANA EVOLUCIONA TRAS LAPERITONITIS Y YA COME POR SUS PROPIOS MEDIOSBUENOS AIRES, 9 (NA). - El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, continúa evolucionando del cuadro de peritonitis por el cual se encuentra internado desde hace un mes en una clínica de San Isidro y en las últimas horas le retiraron la sonda y ya come por sus propios medios.