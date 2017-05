Cristina se reunió con el primer ministro griego

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner se reunió ayer en Atenas con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, y con el jefe del Parlamento, Nikolaos Voutsis, en la segunda jornada de su visita a Europa, que también incluirá un paso por Bélgica. El encuentro con Tsipras, que se extendió por más de una hora y media, se desarrolló en la oficina del primer ministro en el parlamento griego.En ese marco, Cristina Kirchner reiteró su rechazo al fallo de la Corte Suprema que avaló el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Según subrayó, la sentencia "viola la Constitución, tratados internacionales y la jurisprudencia anterior, y por el que podrían quedar libres 700 represores que están cumpliendo condenas por desaparición forzada de personas, torturas y las más graves violaciones a los derechos humanos".El mandatario europeo, en tanto, afirmó que "pese a la lejanía", considera que ambos países tienen "mentalidad semejante". "Hemos tenido desventajas, pero también nuestros logros", señaló Tsipras.Tras reunirse con el primer mandatario, la expresidenta se reunió con Voutsis, en el marco de la serie de encuentros que mantendrá con dirigentes del partido gubernamental griego Syriza, que la invitó a Atenas.JUEGA AL MISTERIOPor otra parte, Cristina Kirchner volvió a referirse desde Grecia a su posible candidatura en las elecciones legislativas y sostuvo que no cree en las "exclusiones", con lo cual buscó aplacar las conjeturas que se habían disparado tras la frase que pronunció en su última conferencia en la Argentina. "Nunca creo en la exclusiones por definición, siempre he sido partidaria de las inclusiones. Las palabras tienen que ser tomadas en contexto", afirmó en un diálogo con el canal de cable C5N, en el marco de su gira europea.En este sentido, aclaró que lo que quiso decir es que "hay que anteponer ideas y estrategias antes que nombres".¿MALENTENDIDO?Al disertar en un teatro griego de Atenas el domingo, Cristina Kirchner se preguntó "por qué hay hoy en mi país un gobierno neoliberal". Y enseguida desarrolló una particular teoría sobre la victoria de Mauricio Macri: "Lo que pasó fue que no se entendieron muchos procesos que llevamos a cabo. No pudimos hacerle ver al conjunto de la sociedad que, en realidad, su mejor posición económica era parte de ese proceso. Y esos jóvenes de veintipico que entraron a trabajar a las fábricas creyeron que era un mérito propio", sostuvo ante un auditorio de 800 personas que asistieron al acto organizado por la coalición gobernante griega Syriza, según publicó Clarín.