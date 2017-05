Vidal rechazó el beneficio

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, rechazó ayer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó el beneficio del 2x1 para represores y consideró que "los delitos de lesa humanidad no deben ser tratados como delitos comunes".

"La única forma de aliviar el dolor de las víctimas, de los sobrevivientes, es con respuestas justas, y con la dictadura no puede haber más respuestas que la respuesta justa", afirmó Vidal, al referirse por primera vez a la sentencia del máximo tribunal. La mandataria provincial aseguró: "Nuestra posición es clara, los delitos de lesa humanidad no deben ser tratados como delitos comunes".