Berger se separó de Scioli

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La modelo Gisela Berger confirmó ayer que ya no es pareja de Daniel Scioli, a quien acusó de haberle sido infiel con la mediática Sofía Clérici. "Sí, estamos distanciados. Obviamente por una infidelidad de Daniel", señaló Berger en un mensaje de voz que le envió al periodista Tomás Dente.Antes de confirmar la separación, la exbailarina de "ShowMatch" publicó en su cuenta de Twitter supuestos mensajes entre Scioli y Clerici. Luego indicó: "El le escribe, Sofía Clerici le contesta y lo nombra. Queda todo completamente evidente. Vi todo: mensajes video, fecha, dirección".En el audio, se la escucha dolida por la decisión de poner fin a la relación y respecto a la supuesta infidelidad aseguró: "No me lo esperaba".Asimismo, en su cuenta de Twitter, la modelo escribió junto a la captura de las conversaciones en Whatsapp: "Y él se iba a jugar al fútbol y a una reunión de trabajo".La modelo utilizó las redes sociales para dar a conocer los supuestos diálogos entre el excandidato a la Presidencia y la mediática Clérici. Berger subió tres capturas de una conversación que habrían mantenido el exgobernador y la joven tatuada.En 2016, se dio a conocer el romance entre el exfuncionario y la modelo cuando se los vio juntos en una fiesta, tras la separación de Scioli de Karina Rabolini.Hace unos meses, ambos blanquearon el vínculo y se mostraron juntos en público, aunque en contadas oportunidades.Por su parte, Clérici prefirió evitar el tema y en las redes sociales no formuló declaraciones al respecto. En su cuenta de Twitter, la modelo conocida como Miss Tattoo Argentina y tapas de la revista Playboy, subió este lunes una foto suya donde se la muestra haciendo ejercicio y promocionando su línea de indumentaria deportiva.En 2012, Clérici le provocó más de un dolor de cabeza al conductor Alejandro Fantino cuando este la presentó por primera vez en el ciclo "Animales Sueltos".En aquella oportunidad, el conductor fue expulsado de la casa de Tigre por su entonces pareja Miriam Lanzoni.