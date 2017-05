El Sub 20 llegó a Vietnam

Luego de 28 horas de viaje, la Selección argentina Sub 20 llegó a Vietnam en donde realizará una gira previa al Mundial de la categoría que se disputará en Corea del Sur, tras un largo periplo que se inició el sábado por la noche. El plantel que conduce Claudio Ubeda arribó a la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh y comenzó con los primeros trabajos de entrenamiento, aunque los movimientos estuvieron más relacionados con ejercicios de elongación en el hotel.En una gran recepción, según indicó la página oficial de la AFA, la delegación tuvo una bienvenida en el aeropuerto de la capital vietnamita, y luego efectuó ejercicios a cargo del preparador físico Pablo Sánchez.Argentina realizará una gira previa a la competencia oficial, con dos amistosos frente a combinados locales: el primero, el miércoles 10 de mayo, frente al Sub 20 de Vietnam (también mundialista) y en Ho Chi Minh; el segundo partido, el domingo 14/05, ante la Sub 23 local, en Hanoi. El martes 16 la delegación viajará a Corea del Sur para encarar el Mundial organizado por la FIFA, donde comenzará su participación el sábado 20 de mayo a las 16:30 (4:30 de la mañana de Argentina); luego enfrentará a Corea del Sur, el 23 a las 8; y cerrará con Guinea, el 26 a las 8.El plantel argentino está compuesto por: Franco Petroli (River), Juan Foyth (Estudiantes), Milton Valenzuela (Newell’s), Gonzalo Montiel (River), Santiago Ascacibar (Estudiantes), Marcos Senesi (San Lorenzo), Marcelo Torres (Boca), Exequiel Palacios (River), Lautaro Martínez (Racing), Tomás Conechny (San Lorenzo), Brian Mansilla (Racing), Manuel Roffo (Boca), Leonel Mosevich (Argentinos Jrs), Lisandro Martínez (Newell´s), Santiago Colombatto (Trapani Calcio, Italia), Lucas Rodríguez (Estudiantes), Tomás Belmonte (Lanús), Ezequiel Ponce (Granada, España), Matías Zaracho (Racing), Ignacio Méndez (Argentinos Jrs) y Marcelo Miño (Rosario Central).