En Atlético, crece la ilusión

Atlético de Rafaela hizo lo que tenía que hacer, ganar, y esperaba que se le dieran otros resultados. Claro la ‘Crema’ no depende de sí mismo. Aunque todo pase por lo que hagan los muchachos de ‘Chocho’ Llop. Anoche, Banfield le ganó 2 a 0 a Sarmiento y de esta manera los de Junín cayeron en la tabla de promedios a la última colocación, saliendo de ahí -por primera vez en el torneo- el elenco rafaelino (sin tener en cuenta al ascendido Talleres, que estuvo un par de fechas en dicho lugar).Banfield le ganó 2 a 0 al comprometido Sarmiento de Junín, en el estadio Florencio Sola, por la vigésimo tercera fecha del torneo de Primera División. Los goles de la victoria los anotó el delantero Darío Cvitanich, de penal, a los 37 minutos del primer tiempo y a los 18 del segundo. El "Taladro", que no jugó bien, alcanzó su tercera victoria consecutiva en el Torneo.Por otro lado, Belgrano consiguió el tercer triunfo en el campeonato. Fue 2 a 1 a Vélez en Liniers. Lema, que fue expulsado y se perderá el clásico ante Talleres, y Lértora metieron los goles para el 'Pirata'. Descontó Pavone, que casi iguala tras un blooper del arquero del conjunto cordobés.Tras la dura derrota ante Atlético de Rafaela (3 a 0), Unión recibió amenazas en la previa del clásico del próximo domingo frente a Colón, en el Cementerio de los Elefantes. El predio Casasol amaneció con pintadas en contra de los jugadores y dirigentes por los malos resultados en el torneo. A raíz de esto, las máximas autoridades del Tatengue tomaron la decisión de trabajar a puertas cerradas durante toda la semana con custodia policial y el plantel no tendrá contacto con la prensa. Además, serán filmados los ingresos y egresos al lugar.