Encapuchados robaron una moto

Según el testimonio de la damnificada, de 27 años de edad, dos delincuentes a cara cubierta la interceptaron cuando arribaba a su casa, y posterior a apuntarle a ella y a su padre que trataba de abrirle la puerta, le robaron el rodado en que se conducía, un teléfono celular y documentación personal que estaba en la moto.

De acuerdo a lo informado por el colega El Periódico, la víctima contó "llegué a casa y golpeé porque no tenía llave. Ví a dos hombres con los rostros tapados, y en momento que papá me daba la llave los ví. No me borro esa imagen. Le dije a mi papá que se meta adentro, y en la desesperación dejé la moto y el celular y me fui corriendo a la remisería que está a la vuelta. Cuando volví ya se habían llevado la moto y el celular".

RELATO DE UN ALLEGADO

De acuerdo a lo aportado a LA OPINION online por una persona allegada a la víctima del robo antes mencionado, poco antes del suceso había pasado un patrullero policial y detrás los malvivientes de referencia.

Usaban camperas inflables, pasamontañas y gorras, y aparentaban ser jóvenes.

A menos de 300 metros de la casa de la joven en cuestión se encuentra la sede de la Policía de Investigaciones.

Por otra parte, se supo que hace un tiempo a la damnificada le robaron una moto en San Francisco, y como no la recuperó se compró la que ahora le sustrajeron en Frontera.