Llop y el momento de Atlético: “Siempre llega la recompensa”

El abrazo en el mediocampo, el del cuerpo técnico en el banco de suplentes, luego del triunfazo, fue la mejor imagen de lo que representó el 3 a 0 del sábado ante Unión de Santa Fe. Tres puntos de oro para seguir engrosando el promedio y mantener, más que nunca, viva la ilusión de quedarse en Primera División. Por eso las sonrisas de Juan Manuel Llop y de toda la gente, que sacaron adelante un partido ‘chivo’ y se marcharon soñando a lo grande.

“El partido lo ganamos bien, hicimos un primer tiempo parejo con el rival y en el segundo tiempo si jugamos realmente muy bien y pudimos ganar el partido a través del buen rendimiento que tuvimos, aprovechamos todas las aproximaciones que tuvimos, fuimos contundentes y el resultado está bien”, expresó el ‘Chocho’, tras una victoria de esas que pueden marcar el camino a futuro. Y luego siguió: “Lo del primer tiempo lo sabíamos que podía pasar, era un partido que no podíamos atacar por el centro porque nos podían ganar las bandas de contragolpe, así juega el rival y no nos permitió jugar, no tuvimos esa agresividad mental como para poder juntarnos y jugar, tratar de hacerles daño y eso es lo que cambió en el segundo tiempo, salimos a jugarlo, tuvimos actitud, atención”.



- En varios partidos merecieron más de lo que se llevaron, parece que cambió la racha…

- Sucedió un poco el fin de semana anterior con Olimpo, ahora, en algún momento siempre llega la recompensa. Esperemos que siga de esta manera, tendría que haber llegado antes pero vamos a tratar de hacer un gran partido el que viene y ahí veremos en qué condiciones estamos.



- Díaz sigue cumpliendo y ahora apareció Costa en todo su esplendor. Clave para lo que viene.

- La confianza ayuda a Ramiro (Costa), en su momento fue Martino, Gabi (Gudiño) sigue haciendo goles, lo de Díaz que sigue, el equipo está bien. Debutó de titular Blondel y jugó bien, lo importante es que el equipo siga de esta manera, convencido del camino a recorrer, después veremos si nos alcanza o no.



- Importantes victorias por la necesidad de puntos pero fundamentales para lo anímico. Olimpo, rival directo y Unión una especie de clásico.

- Nos viene muy bien porque perdió Quilmes, porque hay rivales directos que se enfrentan entre sí, cuando el lunes termine la fecha terminaremos de analizar. Lo cierto es que le ganamos a un rival muy competitivo.

Lo importante es que el grupo está muy bien, con una actitud y una predisposición muy buena y hay que mantener la llama encendida hasta el final y el partido del fin de semana que viene es clave para nosotros.