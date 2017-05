Villa del Parque: piden por un centro de salud

Desde hace unas semanas, varios vecinos del barrio Villa del Parque se vienen preguntando por un cartel que la Municipalidad de Rafaela instaló en Aristóbulo del Valle y calle Río de Janeiro, en el cual se anuncia la construcción de un Centro de Salud.La queja de los vecinos es porque, según ellos, nadie sabe nada de esa obra y que desde el propio Municipio no se informó nada. Además, dijeron que el anuncio fue puesto dos días antes de las últimas elecciones vecinales, dando una especie de "apoyo" a la lista "oficialista" que se presentaba.Marcela Nieto, componente de la nueva vecinal del barrio, expresó que “el cartel apareció el viernes 17 de marzo, dos días antes de las elecciones vecinales, donde nosotros como la lista opositora en ese momento, habíamos propuesto que este terreno del barrio se convirtiese en una salita de salud, como muchos barrios de la ciudad la tienen. Nosotros en el barrio, desde hace años tenemos el ómnibus sanitario, que va a la vecinal”En tanto, agregó que “este cartel salió de la noche a la mañana, sin tantas explicaciones. No sabemos quién lo puse y por qué, y no tuvimos ningún tipo de respuesta de parte de la Dra. Brenda Vimo ni tampoco de algunos concejales de la ciudad. Nosotros no nos oponemos a que se haga lo que dice el cartel, pero nadie se hace responsable y nadie nos asegura que se vaya a construir una salita médica. Espero que no quede solo en el cartel y que se encuentren las respuestas que todos necesitamos. El terreno es del Municipio, que en su momento dejó este lugar para en un futuro contruir algo. Pero hace 20 años que esto está así, no hemos hablado con los vecinos y tampoco sabemos quién mantiene este lote. Sólo buscamos respuestas a esto y saber si se va a llevar a cabo. Necesitamos con urgencia una salita médica”, expresó Nieto.La subsecretaria de Salud del Municipio, Brenda Vimo también habló sobre este cartel que apareció en el lote del barrio y comentó que “el derecho a la salud es indiscutible. Yo trabajaba en el barrio Villa del Parque y en la vecinal, por lo que los vecinos sabrán y recordarán. Y reconocemos que falta un centro de salud”, dijo y agregó: “en la ciudad hay 9 centros de salud provinciales, y sabemos que todavía faltan. Es por eso que se gestionó el centro de salud que se encuentra en el barrio 2 de Abril y el que se encuentra en el barrio Virgen del Rosario. En el terreno que se menciona, de unos 700 metros cuadrados y que se encuentra en calle Aristóbulo del Valle y Río de Janeiro, por Ordenanza Municipal, que data del 26 de marzo de 2014, estaría destinado para la construcción de un Centro de Salud”.La propia funcionaria aseguró que este Centro ya tiene planos, que se encuentran en arquitectura y que contará con dos consultorios, uno odontológico y otro médico. Además, habrá una farmacia, enfermería y lugar para un equipo territorial.Vimo no aseguró el tiempo de construcción de este futuro centro. Habló de tiempos y de los precios que hoy se manejan. “Más allá de eso, queremos destacar que hace desde el 2014 que lo queremos hacer y que ya se realizaron dos centros que tenían prioridad. Ahora la prioridad es la del barrio Villa del Parque. Esto no es sólo un cartel. Puedo hablar con todos los vecinos, y mostrarles a todos los trabajos que se vienen realizando. No jugamos con la salud", dijo al respecto.En tanto, aseguró que en el barrio Villa del Parque habrá un médico dos veces por la semana en la vecinal, como así también un enfermero que pueda ocuparse de las urgencias.