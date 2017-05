Macron es el nuevo presidente de Francia

PARIS, 8 (AFP-NA). - El centrista proeuropeo Emmanuel Macron, de 39 años, fue elegido este domingo presidente de Francia -el más joven de su historia- evitando así que esta potencia económica mundial cayera en manos de la extrema derecha de Marine Le Pen. Con el 64,5% de los sufragios según datos del Ministerio del Interior, este exbanquero reemplazará al socialista François Hollande que renunció a presentarse por falta de apoyo popular y del que fue ministro de Economía, según estimaciones de institutos independientes."Esta noche se abre una nueva página de nuestra larga historia. Quiero que sea la de la esperanza y la de la confianza recuperadas", declaró Macron a la AFP. El futuro presidente liderará una Francia muy dividida políticamente entre las zonas urbanas (privilegiadas y reformistas) y las desheredadas (tentadas por los extremos). "Defenderé a Francia y a Europa" anticipó sobre el perfil de su gestión.Macron, que no parece recular ante los desafíos, tiene varios por delante de gran calado como un desempleo endémico de 10%, la lucha antiterrorista y la crisis de la Unión Europea (UE). "Combatiré las divisiones que nos lastran", declaró en un discurso solemne en su cuartel general de campaña, asegurando que había escuchado "la ira, ansiedad y dudas" de sus compatriotas.Aunque Marine Le Pen, de 48 años, pierde por amplio margen, no es una derrota en toda regla para ella ni para su partido -el Frente Nacional (FN)- que ha convencido a entre el 33,9% y el 35% del electorado con promesas en contra de la inmigración y el euro. No sólo eso, sino que se ha hecho un hueco entre las principales fuerzas políticas del panorama nacional. "Estaré al frente del combate" de las elecciones legislativas de junio anticipó, donde espera superar con creces los dos diputados actuales con una campaña contra la UE, la globalización, los inmigrantes y las "élites" en un país corroído por el desempleo y enlutado por una ola de atentados yihadistas.Ambos candidatos mantuvieron una conversación telefónica "breve" y "cordial" antes de que se conocieran las primeras estimaciones oficiales, según el equipo de Macron. Nada más conocerse la victoria, una explosión de alegría recorrió la explanada del Louvre de París llena de militantes de ¡En Marcha! que agitaban la bandera nacional.UN VENDAVALEn apenas un año, desde que fundó el movimiento centrista ¡En Marcha!, Macron se abrió paso en un país en el que dos grandes partidos tradicionales de izquierda y derecha se alternaban en el poder desde hacía medio siglo. Se los llevó por delante en la primera vuelta con un programa europeísta y liberal en temas económicos y sociales. Para la segunda partía con una ventaja holgada, reforzada en el debate con su rival, pero eso no le impidió un susto de último minuto, con un pirateo informático masivo de documentos cuyo origen se desconoce y que está siendo investigado por la justicia.Para el mundo estas elecciones son un termómetro que mide la fuerza de los populistas y toma el pulso a la Unión Europea tras el triunfo del Brexit en el Reino Unido. Alemania fue la primera en congratularse de "una victoria para una Europa fuerte y unida", en palabras del portavoz de la canciller Angela Merkel.Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Macron, declarándose "ansioso por trabajar con él".