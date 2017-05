Reclaman que se efectivice la creación del 2º Juzgado Laboral

El bloque de concejales del PJ (Marcelo Lombardo, Evangelina Garrappa, Jorge Muriel y Silvio Bonafede) presentaron la semana pasada un proyecto de resolución a partir del cual se le solicita al Gobierno de la Provincia "el pronto cumplimiento de la ley provincial Nº 13.539 que ordena la creación del Segundo Juzgado Laboral para la ciudad de Rafaela". También le piden a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe que "continúen con la toma de decisiones que en el corte plazo mejoren el funcionamiento diario del actual Juzgado Laboral de Rafaela". En el caso de ser aprobado, se le enviará una copia del texto al Juez Laboral Dr. Lucas Marín, a la CGT Rafaela y al Colegio de Abogados de nuestra ciudad.

No es la primera vez que el Concejo trata este tema: de hecho, ya aprobaron dos resoluciones (la 2071 y la 2122, en donde pedían para que la Legislatura apruebe el nuevo Juzgado).

En los fundamentos, recuerdan que "es conocido por el este Cuerpo el gravísimo problema que atraviesa el Juzgado Laboral de nuestra ciudad, que lamentablemente es creciente, y preocupa y ocupa y todas las partes involucradas en un juicio laboral -trabajadores, abogados, empleadores, juez, etc)" y que "es sabido la congestión de causas y que varios actores se han movilizado peticionando la creación de un segundo juzgado laboral para Rafaela, dentro de los cuales, está este Concejo Municipal".

"A mediados del año pasado fue aprobada la ley, pero hasta el día de la fecha solo es letra muerta y no ha habido avances en esta dirección", sostienen y agregan que hoy se hará el traslado des de Bv. Lehmann a los Tribunales de calle Alvear (ver aparte). En tal sentido, mencionan que "no se trata de un simple traslado mobiliario, sino que debe preservarse un orden en cuanto a la documentación concerniente a los distintos procesos".

"Sólo se escucharon promesas, pero lo concreto es que la creación del segundo juzgado laboral hoy está muy lejos y casi parece una utopía, a pesar de que ya fue aprobada la ley que así lo ordena", marcan y sostienen que "sin duda alguna esta noticia del traslado del Juzgado Laboral es muy bien recibida por todos, ya que al menos se trata de una medida que beneficiará el funcionamiento en los juicios laborales y que significará una mejora importante en las condiciones de trabajo diario para los integrantes del Juzgado como para la labor de los profesionales del derecho".

"La solución de fondo no es el traslado del Juzgado acutal, pero destacamos que indudablemente ayudará a mejorar la labora diaria en dicha dependencia del Poder Judicial, pero seguiremos reclamando fuertemente al Gobierno de la Provincia para la efectiva creación de un nuevo Juzgado que Rafaela merece", concluyen