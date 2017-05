FIFA y un fallo que dio pena

"Pese a que la Comisión de Apelación consideró reprochable la conducta de Messi en dicho incidente, la misma determinó a su vez que las pruebas disponibles no eran suficientes para demostrar según los estándares adecuados. En virtud de dicha decisión, se han retirado tanto la suspensión por partidos como la multa de 10.000 francos suizos", subraya el comunicado de la FIFA emitido el último viernes.

Se refiere, claro está, al insulto que Lionel Messi le propinó al árbitro asistente Augusto do Carvalho el 28 de marzo cuando en el estadio Monumental se midieron Argentina y Chile por las Eliminatorias y que pese a la victoria albiceleste, su capitán actuó de manera descomedida al límite de lo incomprensible ya que, el arbitraje en general de la terna brasileña esa noche, fue indulgente con los intereses criollos.

Sin embargo y a pesar de lo explícita de aquella reacción, los jueces no incluyeron en el informe posterior tal inconducta, que sí fue recogida de oficio por la Comisión de Disciplina de la Federación Internacional que, al disponer de esa facultad, le aplicó cuatro fechas de suspensión al astro argentino, notificándoselo, un par de horas antes de jugarse el encuentro ante Bolivia en la ciudad de La Paz, el cual terminaría muy mal en varios sentidos, primero por la derrota que volvía a relegarlo en las posiciones peligrosamente y porque a la postre, sería el último partido dirigido por Edgardo Bauza.

Las redes sociales estallaron en llamas y en los medios de todo el mundo se debatieron temas que fueron desde lo ético hasta lo estético por lo ocurrido esa noche en Buenos Aires y aquella tarde en la capital del altiplano.

Hubieron también reproches para Messi, cada vez que las imágenes repetían hasta el hartazgo, su obstinación con el juez de línea que se encargaría de negar la comprensión de ese insulto y de alguna manera, abrirle la puerta, a lo que terminó siendo la base de la apelación y uno de los fundamentos que revirtieron la medida en los despachos de Zurich.

Muchos episodios se vertebraron desde fines de marzo a la fecha; la antes mencionada dimisión del seleccionador (algo así como una renuncia inducida); la elección formal de Claudio Tapia como presidente de AFA y la contratación, por ahora no oficial, de Jorge Sampaoli como nuevo conductor del equipo nacional. Esta secuencia le fue agregando al tema de la sanción disciplinaria a Messi, elementos deportivos y políticos que vistos en retrospectiva, cooperaron con este, si se quiere, impensado colofón; podríamos agregar que por las idas y vueltas, FIFA se comportó con la misma liviandad con la que AFA ha tratado históricamente las conductas disciplinarias de los jugadores con mayor peso en nuestro medio.

Hoy, que ya sabemos que Messi jugará los partidos que aquella penalidad le habría impedido, la sensación de alivio ha cruzado toda la patria futbolera como reguero y el futuro inmediato empezó a proyectar otra expectativa, especialmente para el choque crucial ante los uruguayos el 31 de agosto en el legendario estadio Centenario.

Se ha hecho justicia, ante la falta de antecedentes del futbolista? o debió primar el fallo inicial que expresó con severidad lo que todos sabemos que sucedió?

Hay espacios para todas las reflexiones, mucho más en un país con seria adicción a vulnerar reglas o alegar con creatividad y picardía, argumentos inverosímiles, como los que la defensa de Messi llevó con éxito a esos estrados. Misión cumplida, pero…



UN EXPERTO

EN LA MATERIA

La noticia impactó en todo el mundo, sin embargo, hay un hombre que fue clave en la negociación y del que poco se sabe. El español Juan de Dios Crespo fue el elegido para llevar adelante la defensa del argentino en Zurich porque es uno de los más reconocidos juristas a nivel internacional en el ámbito del Derecho Deportivo.

El caso de Messi llegó a sus manos en marzo, cuando fue contactado por la AFA. "Pedimos toda la reducción de la pena. Ha sido una larga hora y media, donde presentamos todos los argumentos. La FIFA nos ha pedido que sea todo secreto hasta que tomen una decisión, que debería ser en los próximos días. Los abogados hemos salido contentos", contó tras presentar el escrito en Suiza. Apenas 24 horas después, obtenía un nuevo éxito en su laureada carrera, acaso el de mayor alcance mundial.

En marzo de 2014, por ejemplo, el club Universitario de Perú lo eligió para que lo representara ante la FIFA y el TAS en una pelea por los derechos de formación de cuatro futbolistas, entre ellos Andy Polo, quien había sido vendido al Génova. Su éxito fue rotundo y el club de Italia tuvo que pagar 1.4 millones de dólares.

En calle Viamonte ya se adjudican este golazo jurídico y el buen ojo, para dar con un hombre preparado para torcer destinos.