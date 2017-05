Aseguran que no están trabajando aguas arriba

Desde que se desató la última crisis hídrica la interacción entre los productores del departamento Castellanos y los funcionarios provinciales ha sido mucho más fluida. Aún en la discusión y en el reclamo de unos hacia otros, la comunicación permitió dar publicidad a las peripecias del sector productivo y a las explicaciones de los responsables políticos.A partir de la llegada del Ing. Juan Carlos Bertoni a la Secretaría de Recursos Hídricos la Provincia se dispuso a realizar un plan integral de manejo de agua y, en lo particular, a estudiar minuciosamente el Canal Vila-Cululú para encarar tareas generales que mejoren el manejo del agua en la zona. Uno de los preceptos que proclamamos a viva voz fue que no se iba a priorizar la política ni el reclamo particular antes de decidir totalmente qué hacer con la cuenca, resolviendo, como dicta la naturaleza, desde aguas abajo hacia aguas arriba.En los últimos días varios productores aseguraron haber visto máquinas en el tramo del canal que va desde Frontera hasta Santa Clara, segmento incorporado años anteriores de manera poco clara a la cuenca, lo que generó entre alarma y descontento ya que, ante nuevas precipitaciones intensas se podría volver a perjudicar la zona de Vila, San Antonio, Roca, etc.Sobre esta situación consultamos al Licenciado en Ciencias del Ambiente Nicolás Mijich, director provincial de Comités de Cuenca, quien fue claro al respecto: “No hay equipos del Ministerio trabajando, no tenemos previsto hacerlo en lo inmediato. Realizamos una auditoría, estamos trabajando en las conclusiones, respecto del alteo del camino interprovincial, respecto del impacto del bajo Ricci sobre el Vila-Cululú, se realizaron tareas de aforo (medición de caudales) y que incorporamos a todo el análisis de auditoría que estamos llevando adelante. Estamos trabajando sobre una solución, no tenemos previsto trabajar en lo inmediato hasta no tener las conclusiones que arroje esa auditoría. Queda claro que hay que trabajar sobre el proyecto del Vila-Cululú, eso está claro y estamos casi en la etapa final”.Incluso se rumoreó que alguna comuna habría convocado a productores para que hagan un aporte para contratar máquinas para reparar alcantarillas y seguir volcando agua al canal principal, incluso antes de la Ruta 70. “El Comité de Castellanos Sur va a tratar seguramente en asamblea la incorporación de estos distritos, que pertenecen a la cuenca, al comité. Es una decisión que va a tener la asamblea, que es autónoma, en la que nosotros solamente acompañamos desde el punto de vista técnico pero no participamos de la decisión. Si alguna de las comunas encara obras de manera inconsulta nosotros vamos a estar actuando seguramente”, manifestó Nicolás.Asimismo desde la Secretaría de Recursos Hídricos están realizando obras menores, paliativas, que tienen que ver con pequeñas reparaciones o limpiezas. No obstante también se expresa desde distintas localidades que muchas máquinas que no funcionan. Mijich expresó que “estamos tratando de ampliar la información para que el productor tenga certeza de lo que estamos haciendo. No descarto que se pueda haber roto alguna máquina, pero no están todas rotas. Garantizo que las máquinas que tenemos están trabajando en mantenimiento. Sí reconocemos que debemos fortalecer a los comités en equipamiento, con eso ya se avanzó. Nosotros consideramos que el comité tiene que trabajar en el mantenimiento de todo lo existente. Las obras de jerarquía que haya que encarar tenemos claro que los fondos tenemos que aportarlos desde el Estado provincial.”Finalmente lo consultamos sobre las acciones a realizar en el bajo Ricci, canal que generó muchos problemas a partir de su conexión con la provincia de Córdoba. Una posibilidad es que se instale una compuerta, cuyo sistema podría ser manejado directamente por el comité. Nicolás Mijich manifestó que están “a la espera de las conclusiones, la compuerta podría ser una alternativa para regulación y manejo.”