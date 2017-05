Quilmes y Peñarol quedaron en cero, 9 de Julio empató con Sportivo Norte

En la jornada de ayer continuó la sexta fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que ya tenía disputados unos cuantos juegos como adelantos. No se pudo completar ya que en Humberto, Argentino y el Deportivo Ramona no pudieron jugar por las lluvias caídas.

En nuestra ciudad, Argentino Quilmes y Peñarol igualaron sin goles en el clásico disputado en barrio Italia. De esta manera, ‘Peña’ alcanzó los 11 puntos y quedó a cinco del único líder, Ben Hur. El ‘Cervecero’, llegó a las seis unidades.

El que no pudo aprovechar el empate de la ‘BH’ ante Unión de Sunchales el viernes por la noche fue 9 de Julio, que recibió al duro Sportivo Norte e igualaron 1 a 1. Así, el ‘Lobo’ celebró que se mantiene como único líder con 16 puntos y los ‘Julienses’ tienen 14. Por su parte el ‘Negro’, que sigue ahí arriba, quedó con 12.

El conjunto de barrio Barranquitas comenzó ganando gracias al tanto de Alejandro Rabellino a los 20 minutos del primer tiempo, pero al rato Guillermo Funes empató para el elenco local.

En Frontera, el Deportivo Libertad derrotó 3-2 a La Hidráulica en un partido cambiante y con final vibrante. El local tuvo un penal a su favor para igualarlo pero el arquero Salvagiot se quedó con el remate de Saavedra. Los sunchalenses habían comenzado ganando, el local lo dio vuelta y luego Libertad se recompuso y terminó celebrando.

Los ‘Tigres’ ganaron gracias a los goles de Gastón Monserrat a los 32 minutos del PT y a los 13m del ST, y otro de Diego Pariani de penal, a los 19m del complemento. Para Hidráulica anotaron Cristian Camino (35m) y Pedro Asís (42m).



9 de Julio 1 – Sportivo Norte 1



Cancha: Estadio Germán Soltermam

Arbitro: Roberto Franco.

Reserva: 1-2



Goles: PT 20m Alejandro Rabellino (SN) y 35m Guillermo Funes (9).



Argentino Quilmes 0 – Peñarol 0



Cancha. Estadio Agustín Giuliani.

Arbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 0-0



Goles: no hubo.



La Hidráulica 2 – Dep. Libertad 3



Cancha: La Hidráulica de Frontera.

Arbitro: Enrique Calderón.

Reserva: 0-1



Goles: PT 32m y 13m ST Gastón Monserrat (L), PT 35m Cristian Camino (LH), PT 42m Pedro Asis (LH), ST 19m Diego Pariani de penal (L).

Incidencia: a los 42m ST Salvagiot (L) le contuvo un penal a Saavedra (LH).