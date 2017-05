Gigantesco incendio en un depósito judicial

Decenas de autos y motos en desuso, que estaban en el depósito judicial -en el predio del ex frigorífico municipal- ardieron tras un gigantesco incendio que estalló en la tarde del sábado en la capital provincial.La primera señal del siniestro se tuvo a media tarde -consignó El Litoral de Santa Fe-, cuando una enorme columna de humo negro se observó desde varios kilómetros a la redonda. Así las cosas, los llamados a los servicios de emergencia no se hicieron esperar.Poco después, arribaron al lugar varias dotaciones de los Bomberos Zapadores y Voluntarios, junto a personal policial de Santa Fe y de Recreo. Cuando llegó el personal de emergencias, el siniestro era de magnitud y el fuego ya había tomado gran cantidad de vehículos.Por tal motivo los bomberos debieron trabajar de manera muy ardua durante horas, hasta que lograron controlar la acción de las llamas.Pero no todo terminó allí. A la 1:30, los agentes debieron regresar al lugar debido a que el fuego se había reactivado.Terminada la labor, quedó el camino abierto para que los peritos confirmen o desestimen si se trató de un hecho intencional.Cuando se creía que ya estaba todo controlado, este domingo, a la 1:30 de la madrugada, nuevamente se reactivó el fuego en los vehículos en desuso que se incendiaron en el depósito judicial, en el extremo noroeste de la capital santafesina.Los policías que quedaron de guardia en el lugar fueron los que convocaron a varias dotaciones de la agrupación Cuerpo de Bomberos Zapadores de la policía capitalina, que concurrieron y extinguieron el fuego otra vez, publicó Diario Uno de Santa Fe.En la mañana del domingo se iniciaron los trabajos de peritajes criminalísticos para intentar constatar el origen del foco ígneo desatado en la víspera, y entonces determinar en un informe preliminar que será elevado al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, si se trató de un hecho que se produjo de manera casual o accidental o bien si se trató de un incendio intencional, y cuál es la cantidad de vehículos siniestrados por las llamas.