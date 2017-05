Dilema del justicialismo en la provincia de Santa Fe

El justicialismo santafesino está frente a un dilema para las elecciones que vienen -agosto las primarias y octubre las generales-, ya que el kirchnerista duro Agustín Rossi se les adelantó a todos e irá por dentro del PJ, complicando todos los acuerdos posibles. Es que Rossi, quien viene de perder en serie las últimas elecciones en que se presentó como candidato, ni siquiera logrando acercarse a los dos que los antecedieron en votos -el Frente provincial gobernante y el macrismo-, cuenta con un piso de votos que puede poner en dificultades a cualquiera en una interna-primaria, pero en cambio queda estacando con un techo muy bajo para las generales.

El dilema es que si Rossi gana la interna, la propuesta para octubre será netamente kirchnerista, y si pierde le alcanzará para estar integrando la lista de candidatos, convirtiéndose en lo que muchos consideran una "mochila de plomo", incluso dificultando también las elecciones de 2019 cuando haya que elegir gobernador y Rossi seguramente estará nuevamente jugando.

La intención prácticamente ya resuelta del resto del peronismo provincial, donde la parte mayoritaria es de quienes responden a Omar Perotti -que viene de buenas performances electorales en la provincia, en legislativas ganando primero para diputado nacional y luego para senador nacional, en tanto para las de gobernador en 2015 quedó tercero del socialista Lifschitz y del macrista Del Sel a menos de 25.000 votos-, es participar en las primarias de agosto con lista propia, tratando de aglutinar a la mayor parte del peronismo santafesino, desmarcándose del kirchnerismo por las dificultades que acarrearía llevar esa cargo, no sólo ahora sino mirando a 2019 cuando se intentará recuperar la gobernación de Santa Fe.

En tal sentido, en forma bastante acelerada se está tratando de ir consolidando ideas, pues todo enfila a que el candidato de este grupo que integran senadores, presidentes de comuna, intendentes y sindicalistas, se resuelva el 24 cuando se realice el congreso del PJ. Entre los posibles para encabezar la lista de candidatos a diputado nacional y enfrentar a Rossi en las primarias de agosto, se mencionan los nombres de Ricardo Olivera, actual titular del PJ santafesino, y también a la juez Alejandra Rodenas, sobre quien se insistía con tal posibilidad para dando siempre una repuesta negativa, algo que se revirtió en estos últimos días, tras un ofrecimiento concreto para encabezar la nómina en cuestión. Ahora se está en veremos.

Habrá entonces que aguardar al miércoles 24 del presente mes de mayo, fecha muy cercana, para conocer la decisión final respecto a la lista de candidatos del sector peronista no kirchnerista para las elecciones primarias de agosto, con la complicada tarea de enfrentar a Agustín Rossi. Ganarle la interna será la meta, aunque de todas maneras se descuenta que igualmente deberán llevarlo en la lista de octubre, lo que algunos comentan, sería el mal menor para ellos.

Mientras tanto, no son pocos los que están al aguardo de alguna señal de María Eugenia Bielsa, la ex vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia -cargo este último que dejó intempestivamente enfrentada con legisladores de su mismo partido-, pues podría convertirse en un factor determinante desde el punto de vista electoral, pero hasta ahora la arquitecta lo poco que dijo parece mantenerla alejada de esa posibilidad.