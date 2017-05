SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En un reciente informe de prensa la Mesa Sindical de esta ciudad ha puesto de manifiesto su solidaridad con ATILRA.

El texto del comunicado que firman UOM – Papel y Cartón (Línea Liso y Línea Corrugado) – Luz y Fuerza – Ferroviarios – Camioneros – UTEDYC – Asociación Bancaria – SACRA – UOCRA – UPCN lo reproducimos seguidamente.

"La Mesa de los Trabajadores de Sunchales se solidariza y apoya activamente a los Compañeros Trabajadores, Familiares y Dirigentes de la Asociación de los Trabajadores de la Industria Lechera - ATILRA – en este difícil momento que están atravesando, víctimas de permanentes persecuciones por parte de sectores empresarios ligados al Gobierno Nacional que utilizan la crisis de SanCor para atacarlos y querer cercenar derechos adquiridos legítimamente.

"En respuesta a estas manifestaciones que no reconocen la falta de Políticas Públicas, la inexistente planificación del Consejo de Administración de la empresa, que hasta el momento no tomaron responsabilidades al respecto, llevaron a SanCor a una situación límite en su historia.

"La solidaridad incondicional del Gremio Lechero para con nuestra comunidad en general, Instituciones Intermedias: Deportivas, Medios de Comunicación, Movimientos Barriales, Vecinales, Gobiernos Locales y Regionales nos interpela a reflexionar acerca del compromiso de apoyar en estos momentos a quienes lo han hecho en un sin número de oportunidades y acciones sin pedir siquiera rédito alguno a cambio. A quienes durante años han generado a través de sus pilares fundamentales un valor incalculable en materia de salud, educación y cultura.

"Por lo manifestado, nos encontramos en la responsabilidad de destacar que Sunchales ha tenido un antes y un después en estos aspectos.

"Los gremios pertenecientes a esta Mesa nos manifestamos en total apoyo a los Compañeros Trabajadores de SanCor quienes viven en estos momentos la total incertidumbre de no saber si se conservarán las fuentes laborales.

Pedimos públicamente que se termine con esta indefinición, y quienes desde Sectores Políticos y Empresariales intentan generar algún rédito recapaciten en su accionar teniendo en cuenta que no hacen más que dañar a los ciudadanos de nuestra querida Patria.

"Reafirmamos nuestro activo apoyo y solidaridad a los más de 4.000 Compañeros Trabajadores y en especial al Consejo Directivo Nacional de Atilra".