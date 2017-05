La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), junto con el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, concretarán el segundo encuentro para el desarrollo de los capítulos y contenidos de la Encíclica Papal sobre el cuidado del ambiente. En esta oportunidad se desarrollará el tema el "Agua como recurso" y los capítulos 1 y 2.La jornada, que es abierta a toda la comunidad de Rafaela y la Región, se concretará en la ciudad de Sunchales el Martes 9 de Mayo a las 20.00 hs en la sede del ICES -Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior- ubicada en Juan B. Justo 126.Durante la actividad, que está destinada a dirigentes de empresas e instituciones públicas, profesionales, docentes, alumnos, y vecinos, se desarrollarán temas relacionados con el cuidado del agua. Una de las charlas estará a cargo del Dr. Ernesto Bosco, coordinador del Nodo Regional de Salud, y también estarán los representantes de la Cooperativa del Agua para contar la experiencia de su gestión.El objetivo principal de estos encuentros -el primero se llevó a cabo en Rafaela el pasado 3 de abril- es compartir los mensajes del Papa Francisco en la Carta Encíclica Laudato Si, invitando a trascender las barreras religiosas, ya que los mensajes aportan conocimientos relacionados con el cuidado del ambiente.La actividad también se propone llegar a todas las localidades que Comprende la Ley de Area Metropolitana, como es por ejemplo en esta oportunidad Sunchales. El encuentro comenzará a las 20:00 hasta las 21:30. Para más información acceder a www.rafaela-sustentables.com.ar ó en el facebook del Instituto para el Desarrollo Sustentable @idsrafaela.ANALISIS A CARGODEL DR. BONNETLa introducción a los capítulos 1 y 2 estará a cargo del Dr. Alejandro Bonnet, quien efectuó el siguiente análisis para contextualizar el encuentro:1.- “En primer lugar haré un breve recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica, con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual como se indica a continuación.”El Papa acá nos habla de la contaminación, la basura, la cultura del descarte, el clima, el agua, la pérdida de la biodiversidad, la degradación social, de la inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones y diversidad de opiniones. En definitiva de lo que hoy las diversas ciencias nos ayudan a descubrir del daño mortal que está padeciendo el planeta. Es como si la humanidad, el planeta, está padeciendo un cáncer terminal y no se quiere hacer consciente de ello, por una posición de la razón y del corazón donde todo hace que vivamos distraídos. Por eso el tema central del mensaje mundial por la Paz de este año es superar la distracción que vivimos ante la realidad. El Papa nos pide dejar de estar distraídos, estamos distraídos ante la pobreza de las personas y ante la pobreza del ambiente, esto tarde o temprano nos llega, nos toca la puerta de nuestra casa, ingresa a nuestra humanidad y nos destruye.2.-”A partir de esta mirada, retomaré algunas razones que se desprenden de la tradición judío-cristiana, a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente.”¿Qué nos dice la Fe sobre la realidad de la creación? ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Ante todo que es un Misterio y que dentro de ese Misterio cada realidad tiene una riqueza individual, cada aspecto de la realidad y cada persona, y que esa riqueza que está dentro de la realidad tiene una unidad profunda que expresa ese misterio, que todo lo que ha sido creado está destinado a todos y no a algunos, y quien mejor nos hizo consciente de ese Misterio, quien mejor nos ayudó a entender todo el Misterio de la realidad, ha sido la persona misma de Cristo, en la manera cómo El miraba la realidad; por eso la primer actitud que el Papa pone ante la cultura de la distracción es volver a recuperar la mirada de la realidad como signo. ¿Qué perdió el hombre de hoy? La conciencia de que todo es signo de otro, todas las cosas las tratamos con una actitud posesiva que no nos permite disfrutarlas.ACTORES INVOLUCRADOSForman parte de esta actividad la Municipalidad de Rafaela, Obispado de Rafaela, ACDE, el Instituto para el Desarrollo Sustentable, la Coordinación de Ley de Áreas Metropolitanas, la Comisión de Justicia y Paz del Obispado, ICES Sunchales, UCSE Rafaela, UCES Rafaela y el Colegio San José.