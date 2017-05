Aire libre

Cómo calcular la edad de un doradoDORADO. en nuestra provincia su pesca esta vedada en forma permanente.El Dorado (SálminusMaxillosus) es junto al Surubí uno de los peces mas buscados y codiciados por los pescadores. Muy combativo, cuando se siente atrapado al final de la línea de pesca, salta y lucha en fantásticas contorsiones y, muchas veces, sus fuertes mandíbulas cortan la línea e incluso el líder de acero si es muy fino o quiebra el anzuelo, ganando la batalla. Es muy voraz y toma casi cualquier tipo de carnada o artificial. En el verano abundan las “monitas” que son juveniles de Dorado que miden entre 30 y 50 centímetros de longitud. Son además muy buscados por los pescadores de mosca (fly casting) ya que al ser una especie cazadora se lo puede pescar con esta técnica. En nuestra provincia la pesca del Dorado está vedada en forma permanente por lo que solo se puede practicar la pesca con devolución. A veces es inevitable que el Dorado tome la carnada (cuando el pescador arroja el aparejo no sabe qué pez tomará su carnada) en esos casos es importante tratar de sacar el anzuelo con la mayor delicadeza posible evitando provocar daños graves. Si el pez hubiese tragado el anzuelo profundamente es preferible cortar la tanza lo más cerca que se pueda del anzuelo y dejarlo ya que de tironear podríamos provocar desgarros irreversibles. Por supuesto si uno quiere fotografiarlo no se lo debe tomar por las agallas sino de la cola y una mano debajo del vientre del pez. Tampoco hay que tenerlo demasiado tiempo fuera del agua, apenas unos segundos y al devolverlo no arrojarlo sino depositarlo suavemente en el agua haciendo movimientos para adelante y atrás tratando que el agua circule por las agallas y oxigene al pez. A continuación presentamos una tabla con valores “aproximados” que nos pueden dar una idea de la edad del pez. Medidas alcanzadas en relación a la edad:Largo: Peso: Edad:50 a 55 cm. 2 a 3 Kg. 4 años60 a 65 cm. 3 a 5 Kg. 5 años70 a 80 cm. 5 a 7 Kg. 6 años80 a 90 cm. 8 a 10 Kg. 8 años90 a 100 cm. 10 a 12 Kg. 9 años100 a 110 cm. mas de 13 Kg. Mas de 10 añosPrefectura incrementa los controlesA nadie escapa que Prefectura Naval Argentina ha incrementado en los últimos tiempos los controles sobre las embarcaciones que navegan por la costa santafesina. No sabemos cómo será en otras provincias pero suponemos que la situación es similar. Ahora, en una nota dirigida al presidente de la Federación Santafesina de Pesca y Lanzamiento (FeSanPeDyL) Prefectura informa que se realizarán controles a las embarcaciones participantes en los torneos. Las embarcaciones participantes y sus correspondientes timoneles deberán reunir los siguientes requisitos:* Hallarse inscripta ante la Prefectura Naval Argentina contando a bordo con la respectiva documentación (Certificado/Constancia de Matrícula).* Tasa Fija Anual al día.* El conductor de la embarcación debe estar debidamente habilitado.* Contar a bordo con la totalidad de los elementos de seguridad que establece la Ordenanza Marítima W 1-73.Establecer el Uso Obligatorio del Chaleco Salvavidas y/o Dispositivo de Ayuda a la Flotación para la totalidad de los tripulantes de las embarcaciones concursantes al momento de la largada.* Prevención de la Contaminación: las embarcaciones cumplirán con lo que prescribe la Ordenanza N° 4/98 (DPAM) "Normas para la Prevención de la contaminación de las Aguas Provenientes de Embarcaciones Deportivas y de Placer".* Los menores de edad deberán estar autorizados por sus señores padres.Por supuesto que estos mismos requerimientos los hace prefectura en toda su zona de influencia en aquellas embarcaciones que se encuentren pescando o simplemente paseando por el río.Normas para la prevención de la contaminación de las aguas provenientes de embarcaciones deportivas y de placerDentro de la reglamentación de Prefectura para la navegación en ríos, lagos, etc. se encuentran un conjunto de normas tendientes a la protección del medio ambiente. Las mismas están contenidas en la Ordenanza N° 4/98 y difieren según el tipo de embarcación que se trate. Son mas exigentes en el caso de los buques de transporte o pasajeros, en las lanchas de mayor tamaño y menores para el caso de embarcaciones deportivas y de placer. Las mismas son muchas para el caso de lanchas de pesca o paseo pero en general podemos decir que tienden a evitar el derrame o pérdidas de hidrocarburos (naftas, aceites) ya sea al momento de la carga o por deficiencias del motor. También hacen referencia al manejo de la basura (no se puede arrojar basura al río) especificando que cada embarcación debe tener un espacio o recipiente para conservar toda la basura que se genere (envases, papeles, restos biodegradables, etc.) y que luego en la costa deberá ser depositado en los lugares previstos para ello. Hace especial hincapié en no arrojar restos de redes, sedal o nylon al río (cosa que vemos frecuentemente) ya que estos residuos tardan muchos años en degradarse. También se refiere al tratamiento de aguas servidas (provenientes de retretes o agua con detergentes) que tampoco deben arrojarse al agua. Recomienda poner en práctica una manipulación prudente de los desechos. Retirar las envolturas innecesarias antes de cargar. Aplastar las latas para que ocupen menos lugar al almacenarlas. Prever un recipiente donde arrojar toallas sanitarias, pañales o residuos similares. Evitar pasar cerca del hábitat de aves y mamíferos ya que el ruido del motor, gritos o música fuerte alteran los perturban.Como decíamos las normas son muchas más y más extensas así que quienes deseen leerlas pueden buscar la norma citada mas arriba cn cualquier buscador en internet o la página de www.prefecturanaval.org.ar .